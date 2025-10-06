Jacksonville viene de atrás y vence a los Kansas City Chiefs en el Monday Night Football

Se acabó la dinastía. Los Kansas City Chiefs continúan con su mala temporada al caer a un récord de 2-3 tras dejar ir la victoria ante los Jacksonville Jaguars. Esta es la primera derrota de Patrick Mahomes ante el conjunto de Florida en su carrera.

A pesar de las múltiples críticas que ha recibido desde su llegada a la NFL, Trevor Lawrence hoy demostró el porqué fue seleccionado como la primera selección global. El mariscal de campo comandó una ofensiva de 70 yardas que culminó con un acarreo suyo para darle la ventaja final de 31-28 a su equipo.

Comandó la victoria | AP

La victoria de los Jaguars

Jacksonville llegó a un récord de 4-1 remontando el partido ante los Chiefs. El cuadro visitante se fue arriba por cuatro puntos restando 1:45 en el cuarto cuarto gracias a un acarreo de Kareem Hunt. Aun así, Lawrence logró completar un pase profundo a la derecha para Brian Thomas de 34 yardas que los acercó a la anotación rival.

Un castigo de interferencia los puso en la yarda 1. En la jugada siguiente, Trevor Lawrence llevó el balón a la zona de anotación incluso después de haberse tropezado. Con esto, Lawrence dejó atrás su balón suelto en la yarda 1 y su pase interceptado, jugadas que le dieron puntos a los Chiefs.

Anotó en el último minuto | AP

Los Jaguars dieron una actuación importante. Aunque la defensiva permitió su segunda mayor cantidad de puntos en la temporada tras los 31 ante los Bengals, también le dieron un mal tiempo a Mahomes quien venía de una actuación de cuatro TD ante los Ravens.

Este juego, la defensiva de Jacksonville, la cual llegó como la número 1 en entregas de balón, mantuvo al tres veces campeón de Super Bowl a sólo una anotación por aire y otra por tierra. Además, lo interceptaron en una ocasión devolviéndola 97 yardas hasta la zona de anotación.

La defensiva brilló | AP

Juego terrestre fue clave

Para los Chiefs, a pesar de que Mahomes logró lanzar para 300 yardas, el juego terrestre fue clave. Entre el propio QB, Kareem Hunt, Isiah Pacheco, Xavier Worthy, Brashard Smith, se combinaron para 158 yardas y tres anotaciones, con el mariscal liderando la tabla.

Los Jaguars por su parte, también se vieron beneficiados por el juego terrestre. Aunque sólo tuvieron 108 yardas totales, fueron los acarreos de Trevor Lawrence los que mantuvieron a los Jaguars adelante. El mariscal de campo corrió para 54 yardas y dos anotaciones, la segunda con menos de 30 segundos para darle la ventaja a su equipo.

Detuvieron a Mahomes | AP

Con un récord de 4-1 los Jaguars igualaron a los Colts en lo más alto de la AFC Sur ahora se verán las caras con los Seahawks en busca de seguir con su buena racha. Los Chiefs por su parte cayeron a 2-3 quedando terceros en la AFC Oeste por detrás de los Chargers y Broncos. Su siguiente juego será complicado al medirse ante los Lions quienes llegan con cuatro triunfo al hilo.