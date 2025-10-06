Filtran video de Mark Sánchez momentos después de ser lesionado

El exmariscal de campo de la NFL, Mark Sánchez, enfrenta un panorama legal complicado luego de que se filtrara un video que muestra los momentos posteriores a la pelea en la que resultó herido el fin de semana en Indianápolis. El exjugador, actualmente analista de Fox Sports, fue acusado de agresión con lesiones corporales graves, un delito que podría significarle entre uno y seis años de prisión.

De acuerdo con el fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, el cargo de delito grave se suma a las acusaciones menores que Sánchez ya enfrentaba. El caso, explicó Mears durante una conferencia de prensa junto al jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, Chris Bailey, sigue bajo investigación y podrían añadirse más cargos conforme avance el proceso.

Según la declaración jurada de la policía, el incidente ocurrió cuando Sánchez, de 38 años, aparentemente en estado de ebriedad, comenzó a acosar a un conductor de camión de 69 años que se había estacionado en una zona de carga de un hotel en el centro de Indianápolis. La confrontación escaló rápidamente hasta volverse violenta.

Fue arrestado en Indianápolis | AP

El exjugador fue apuñalado y rociado con gas pimienta

Los registros judiciales indican que el exquaterback de los New York Jets fue rociado con gas pimienta y apuñalado varias veces durante el altercado. De acuerdo con las autoridades, el conductor del camión habría utilizado un cuchillo en defensa propia.

El fiscal señaló que el cargo más grave se justificó después de conocer la condición médica del conductor involucrado, quien habría sufrido lesiones considerables durante la pelea.

Fue apuñalado | AP

Se filtra video que muestra a Mark Sánchez herido tras el altercado

En medio de la controversia, The New York Post compartió un video de cámaras de seguridad que muestra a Mark Sánchez caminando por una avenida momentos después del enfrentamiento. En las imágenes, grabadas en blanco y negro, se puede observar al exjugador visiblemente herido y con la mano sobre el abdomen, zona donde habría recibido varias puñaladas. Aunque se le ve cubierto de sangre, Sánchez camina sin pedir ayuda, lo que ha despertado nuevas especulaciones sobre su papel en el incidente.

Compartieron imágenes de Sánchez | CAPTURA

El caso continúa bajo investigación

Las autoridades de Indianápolis confirmaron que la investigación sigue abierta y que se analizan nuevos videos de seguridad y testimonios de testigos. Hasta el momento, ni Mark Sánchez ni su equipo legal han emitido declaraciones públicas sobre el incidente ni sobre la publicación del video.

La situación del exjugador ha generado gran atención mediática tanto en Estados Unidos como en redes sociales, donde se debate el futuro del exatleta y comentarista deportivo.