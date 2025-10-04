Mark Sánchez fue arrestado en el hospital tras ser apuñalado en Indianápolis

El exmariscal de campo de la NFL y actual comentarista de Fox Sports, Mark Sánchez, fue arrestado por la policía de Indianápolis mientras seguía hospitalizado, luego de resultar apuñalado durante un incidente ocurrido la madrugada del sábado. El Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis (IMPD) informó que el exjugador enfrenta tres cargos por delitos menores, incluyendo agresión con lesiones, ingreso ilegal a un vehículo motorizado y embriaguez en público.

El arresto se llevó a cabo dentro del hospital, donde Sánchez continúa bajo observación médica tras sufrir heridas durante el altercado. De acuerdo con el informe policial, los detectives no buscan a más personas relacionadas con el caso, aunque la Fiscalía del Condado de Marion será la encargada de decidir si los cargos avanzan formalmente en los próximos días.

Sánchez fue mariscal de campo de los Jets | AP

Mark Sánchez fue apuñalado y detenido en el hospital

Según el IMPD, el suceso ocurrió durante la medianoche del sábado, cuando agentes respondieron a un reporte de pelea entre dos hombres. Uno de ellos, posteriormente identificado como Sánchez, presentaba lesiones compatibles con puñaladas, mientras que el otro involucrado tenía laceraciones. Tras recibir atención médica, el exjugador fue colocado bajo arresto en el hospital, lo que llamó la atención de la prensa deportiva y los fanáticos de la NFL.

El canal Fox Sports emitió un comunicado confirmando que su comentarista se encuentra estable y en recuperación. “Estamos profundamente agradecidos con el equipo médico por su excepcional atención y apoyo. Acompañamos a Mark y a su familia en nuestros pensamientos y pedimos respeto por su privacidad durante este tiempo”, indicó la cadena en su declaración oficial.

La cadena televisiva pidió respeto para su comentarista | AP

Fox Sports lo separa de la transmisión del juego Raiders vs Colts

Mark Sánchez tenía programado formar parte del equipo de transmisión del partido entre Las Vegas Raiders y los Indianapolis Colts, previsto para este domingo en el Lucas Oil Stadium. Sin embargo, tras el incidente y su posterior arresto, Fox Sports decidió apartarlo de la cobertura. Su estado de salud y situación legal impiden su participación mientras continúa bajo custodia policial hospitalaria.

La noticia ha causado gran conmoción, ya que el exmariscal de campo es una figura muy reconocida tanto por su pasado en la NFL como por su actual rol en televisión. Su caso ha generado un amplio seguimiento mediático en Estados Unidos y México, donde su origen familiar le ha dado una gran base de seguidores.

Pronto se esperan más noticias del estado de salud de Mark | AP

Trayectoria de Mark Sánchez: de promesa en la NFL a analista de TV

Sánchez, de 38 años, fue seleccionado en la quinta posición global del Draft 2009 por los New York Jets, proveniente de la Universidad del Sur de California (USC). Con el equipo neoyorquino alcanzó dos participaciones consecutivas en el Juego de Campeonato de la AFC, consolidándose como una de las jóvenes promesas de la liga.

Durante su carrera jugó también para Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys y Washington, donde disputó su último partido en 2018. Desde su retiro, ha trabajado como analista de fútbol americano en Fox Sports, donde ha sido parte de importantes transmisiones de temporada regular y playoffs.

Los Jets fueron su primer equipo en la NFL | AP