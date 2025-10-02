¿Dallas Cowboys en el Estadio Azteca? Roger Goodell confirma partido de la NFL en México para 2026

La NFL volverá a México en 2026. Así lo confirmó Roger Goodell, comisionado de la liga, durante una rueda de prensa en Londres en el marco del tercer juego internacional de la temporada. La noticia llega a pocos días de que Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, expresara el interés de su equipo por jugar en el Estadio Azteca una vez que el inmueble esté listo.

“Volveremos a Ciudad de México el próximo año, lo cual nos entusiasma mucho. El objetivo es llegar a 16 partidos internacionales por temporada para que cada equipo tenga un partido internacional. Nuestro siguiente paso después de Australia, el próximo año, será trasladar el juego a Asia. Nos tomamos muy en serio la idea de convertirnos en un deporte global”, señaló Goodell.

Roger Goodell | AP

El interés de los Cowboys en México

El pasado 17 de septiembre, Jerry Jones, dueño y gerente general de los Dallas Cowboys, confirmó en entrevista para las redes sociales del equipo que la franquicia volverá a México.

“¿Cuándo vamos a México? Esa es una gran pregunta, cuando el Estadio Azteca esté listo, vas a ver a los Dallas Cowboys allá”, aseguró el magnate.

Jones también resaltó el peso de la afición hispana para la organización:

“Lo más importante es tener a nuestros fans allá en México apoyando a su equipo. Pero más importante aún es que cuando vayamos allá y tengamos a esa afición apoyándonos, eso nos hace sentir más cercanos a todos nuestros fans hispanos acá en Estados Unidos. Queremos mostrarles a todos nuestros fans en este país, lo que significan los aficionados hispanos para los Dallas Cowboys”.

Aunque Goodell no adelantó qué equipos disputarán el partido de 2026, las palabras de Jerry Jones han colocado a los Dallas Cowboys como la principal candidatura para encabezar el esperado regreso de la NFL al Estadio Banorte.

Jerry Jones | AP

Un vínculo histórico con México

Los Cowboys han disputado cuatro partidos de pretemporada en territorio mexicano, siendo el último en 2001, cuando vencieron 21-6 a los Oakland Raiders en el Estadio Azteca. De cumplirse lo planeado, la franquicia de la Estrella Solitaria regresaría al mismo escenario 25 años después, ahora para disputar su primer partido de temporada regular en México.

Los partidos de temporada regular en México

La NFL ha celebrado cinco juegos oficiales en la Ciudad de México: