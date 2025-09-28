De Michael Jackson a Bad Bunny: los grandes shows del medio tiempo del Super Bowl

El anuncio de Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo de la NFL generó una reacción inmediata en redes sociales. Mientras muchos celebraron la decisión de incluir al artista puertorriqueño, otros expresaron su descontento. Sin embargo, el Conejo Malo se unirá a la lista de grandes estrellas que han dejado huella en el espectáculo más visto de Estados Unidos.

La elección de Bad Bunny marca un nuevo precedente en el deporte estadounidense, algo que no ocurría desde la inclusión de Michael Jackson en 1993. A partir de ese año, el show de medio tiempo dejó de ser un complemento y se convirtió en un evento global que atrae a millones de espectadores en todo el mundo.

Anuncio oficial | @NFL

Michael Jackson y la transformación del Super Bowl

El show de Michael Jackson en 1993 es recordado como el punto de inflexión. Con un despliegue escénico innovador y una presentación impecable, el Rey del Pop transformó el concepto del medio tiempo en un espectáculo principal, abriendo la puerta a artistas de talla mundial.

U2 y el homenaje del 2002

Otro momento inolvidable ocurrió en 2002, cuando U2 rindió un emotivo homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre. La banda irlandesa combinó su música con un mensaje de unidad y esperanza, convirtiendo esa presentación en una de las más recordadas de la historia del Super Bowl.

U2 | @GQMagazine

Paul McCartney en 2005

El exBeatle fue el encargado del show en el Super Bowl XXXIX de 2005. Con un setlist que incluyó himnos como Hey Jude y Live and Let Die, McCartney ofreció una actuación sobria pero poderosa, mostrando que la música clásica del rock también tiene un lugar especial en este escenario.

Prince en 2007

La actuación de Prince en el Super Bowl XLI en 2007 es considerada una de las mejores de todos los tiempos. Bajo una lluvia intensa en Miami, el artista interpretó clásicos como Purple Rain, logrando un momento icónico que se convirtió en parte de la historia cultural del evento.

Prince | @geelal

Katy Perry en 2015

El show de Katy Perry en 2015 se destacó por su espectacularidad visual y la aparición del famoso “Left Shark”, que se convirtió en fenómeno viral. Con entradas grandiosas y un despliegue escénico colorido, la cantante consolidó uno de los shows más vistos y comentados en redes sociales.

Bad Bunny y la continuidad del legado

Con su confirmación, Bad Bunny no solo representa la fuerza de la música latina en el ámbito global, sino también la continuidad de un legado de espectáculos que han marcado generaciones. El artista puertorriqueño buscará dejar su sello en el escenario más grande del deporte y el entretenimiento mundial.

Katy Perry | @KITYPRRY