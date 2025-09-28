Bad Bunny, el artista del show de medio tiempo del Super Bowl LX en 2026

La NFL tendría definido al artista encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX 2026. Bad Bunny, el cantante puertorriqueño y uno de los exponentes latinos más influyentes de la actualidad, encabezaría el show musical que se celebrará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el próximo febrero.

El show de medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en uno de los eventos musicales más vistos a nivel global. En la última década, artistas como Rihanna, Lady Gaga, The Weeknd, Jennifer Lopez, Shakira, Maroon 5, Justin Timberlake, Coldplay, Katy Perry y Bruno Mars han dejado actuaciones históricas, consolidando este espacio como una plataforma cultural que trasciende lo deportivo.

Bad Bunny llegaría a ese escenario tras una serie de éxitos que lo posicionan como uno de los artistas más escuchados en Estados Unidos y el mundo.

El dominio musical de Bad Bunny en 2025

En febrero de 2025, el artista alcanzó un nuevo hito con su álbum “Debí Tirar Más Fotos”, el cual se colocó en el número 1 del Billboard 200, marcando otro récord en su carrera. Su sencillo homónimo promedia 12 millones de reproducciones diarias en Estados Unidos, y el cantante encabeza también el Billboard Artist 100, una de las listas más relevantes de la industria musical.

Este dominio confirma que su popularidad no solo está consolidada en el mercado latino, sino también en el estadounidense, donde se ha convertido en un nombre recurrente en los listados más importantes de música.

Bad Bunny y su relación previa con el Super Bowl

El cantante ya cuenta con experiencia en el escenario más grande del futbol americano. En 2020 participó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV junto a Shakira y Jennifer Lopez, donde interpretó “Callaita”. Ese show destacó por su inclusión del español, aunque la mayoría de las canciones se mantuvo en inglés, reflejando la adaptación al público masivo de Estados Unidos.

Ahora, con su carrera en un punto más alto, Bad Bunny regresaría como protagonista absoluto del espectáculo.

Uno de los principales puntos de debate en torno a la posible participación de Bad Bunny como artista principal del Super Bowl LIX es el idioma. Aunque más de 57 millones de personas hablan español en Estados Unidos, el inglés sigue siendo la lengua dominante en la transmisión televisiva del evento deportivo más visto del año.

La NFL podría enfrentar el desafío de equilibrar la autenticidad del artista con las expectativas de una audiencia mayoritariamente angloparlante. Esto plantea la incógnita de si el show incluirá principalmente canciones en español o una mezcla con versiones adaptadas al inglés.

El espectáculo en el Levi’s Stadium promete captar la atención de millones de espectadores alrededor del mundo y reforzar la creciente presencia de la cultura latina en los eventos internacionales.

