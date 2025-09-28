Patrick Mahomes hace historia con pase de TD ante Baltimore

El mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, sumó un nuevo récord a su carrera durante la Semana 4 de la NFL 2025. El tres veces campeón de Super Bowl sigue escribiendo historia en la liga, poniendo su nombre entre los mejores jugadores de la historia.

Esta vez, Mahomes destacó al lanzar un pase de anotación. Con esto, el QB de los Chiefs se convirtió en el jugador más joven y el más rápido en alcanzar los 250 pases de touchdown en temporada regular, algo que logró a en su octavo año como titular.

Sigue haciendo historia | AP

Superó a Aaron Rodgers

El logro se dio en el partido contra los Baltimore Ravens, donde Mahomes lanzó dos pases de anotación en las primeras cuatro series ofensivas de los Chiefs. El segundo representó su touchdown número 250, con lo que alcanzó la marca a los 30 años y 11 días, en apenas su 116to partido en la NFL. La anterior marca pertenecía a Aaron Rodgers, quien necesitó 121 encuentros para llegar a esa cifra.

Antes de este juego, Mahomes no había lanzado múltiples pases de touchdown en los primeros tres encuentros de la temporada. En el duelo ante Baltimore, primero conectó con JuJu Smith-Schuster y posteriormente alcanzó el pase histórico que lo coloca entre los quarterbacks más productivos de la liga en los últimos años.

Alcanzó los 250 pases de anotación | AP

Los récords de Patrick Mahomes en la NFL

La carrera de Patrick Mahomes ha estado marcada por la rapidez con la que ha alcanzado registros históricos en la NFL. Entre sus hitos más destacados se encuentran:

Alcanzó las 10,000 yardas de pase en 34 partidos (2017-2020).

Llegó a las 15,000 yardas de pase en 49 partidos (2017-2021).

Sumó 20,000 yardas de pase en 67 partidos (2017-2022).

Superó las 25,000 yardas de pase en 83 partidos (2017-2023).

Alcanzó las 30,000 yardas de pase en 103 partidos (2017-2024).

Registró 100 pases de touchdown en 40 partidos (2017-2020).

Consiguió 200 pases de touchdown en 84 partidos (2017-2023).

Este nuevo récord de 250 pases de touchdown refuerza la comparación constante entre Mahomes y Tom Brady, considerado uno de los mejores quarterbacks en la historia de la NFL.

Acecha más récords | AP

En caso de continuar con este ritmo, es posible que Mahomes logre superar mariscales históricos, sin embargo, para el QB de los Chiefs el único récord que necesita superar para ser llamado el mejor de los tiempos es el de, 'más Super Bowls ganados', que actualmente le corresponde a Brady con siete.

Busca ser el G.O.A.T | AP