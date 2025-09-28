Philadelphia se mantiene invicto tras derrotar a Tampa Bay

Uno de los mejores duelos de la Semana 4 trajo a dos de los últimos invictos, los Bucaneros de Tampa Bay, contra las Águilas de Philadelphia, desde el Raymond James Stadium y que como se esperaba, no decepcionó en el espectáculo tanto de la ofensiva como de la defensiva.

La zona roja es de las Águilas

El primer capítulo del duelo entre estos dos grandes equipos, trajo consigo el dominio del campeón de la NFL. La serie defensiva no permitió que el mariscal de campo, Baker Mayfield, pudiera conectar en un largo lapso del partido, mientras que la ofensiva arrolló a los Bucaneros.

La suerte llegó para los de Filadelfia, cuando en la primera patada de despeje por parte de Kameron Johnson, fue interceptada y causó la primera anotación del juego para el equipo visitante, aun sin tener una serie ofensiva en el emparrillado.

Más adelante en el juego, llegó el polémico ‘Tush Push’ bien trabajado de Philadelphia en la zona roja de los Bucaneros, misma que le bastó a Jalen Hurts y a Dallas Goedert para marcar el segundo Touchdown de la tarde y alejándose de esta manera de los de casa.

Ya en la parte final del primer cuarto, cuando Tampa menos podía conectar a Mayfield con sus receptores, una patada extraordinaria de 42 yardas por parte de Chase McLaughlin, puso los primeros tres puntos en el marcador y corto el cero para motivar al equipo a ir hacia adelante.

Ya en el segundo cuarto, la Águilas se vieron en la misma situación en la zona del 1ro y gol, por lo que recurrieron al mítico ‘Tush Push’ y Hurts junto con Goedert, repitieron la dosis para volverse a ir con una doble ventaja en el marcador. Antes de finalizar la primera mitad, un par de patadas de ambos equipos, cerró el marcador de 24-6 a favor de Philadelphia.

Mayfield no pudo conseguir el regreso

Aunque la ofensiva de Tampa mejoró considerablemente en la segunda mitad, esto no fue suficiente para vencer al actual campeón. La ilusión de un regreso de los de la bahía empezó con un Touchdown del novato, Emeka Egbuka, tras un extraordinario pase de Mayfield y que ponía el 24-13.

Desafortunadamente para los de casa, el visitante reaccionó apenas en la siguiente serie ofensiva y marcó su tercera anotación del juego, gracias a un gran engaño de Saquon Barkley y así poner el 31-13 en la pizarra.

Poco tiempo después, Mayfield, encontró a Bucky Irving, para levantar el ánimo del estadio y marcar, gracias al gol de campo de McLaughlin. Ya al final del encuentro, una nueva patada recortó 31-25, pero ya no fue suficiente para el milagro y las Águilas salieron de la bahía como el único invicto.

