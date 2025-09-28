Baltimore Ravens vs Kansas City Chiefs EN VIVO NFL Semana 4

La Semana 4 de la NFL ofrece uno de los duelos más atractivos del calendario: Baltimore Ravens (1-2) frente a Kansas City Chiefs (1-2) en el Arrowhead Stadium este domingo 28 de septiembre a las 2:25 p.m. (tiempo de México), con transmisión por Fox Sports.

El partido marcará la séptima vez en ocho años que Patrick Mahomes y Lamar Jackson se enfrentan, consolidando una rivalidad que ya es considerada un clásico moderno de la AFC. De los seis choques previos, cinco se definieron por siete puntos o menos, lo que confirma lo parejo que suele ser este duelo de quarterbacks MVP.

Aunque apenas se juega la Semana 4, la presión es evidente: un récord de 1-3 complicaría de manera seria las aspiraciones de cualquiera de los dos equipos en la conferencia. Baltimore busca disipar dudas en su defensiva, mientras que Kansas City intenta demostrar que aún tiene las piezas para mantenerse en la élite.

El escenario no podía ser mejor: un Arrowhead Stadium imponente, dos mariscales de campo con historial de premios y un duelo que año tras año se convierte en cita obligada para los aficionados. La expectativa es alta en torno a lo que puedan ofrecer Mahomes y Jackson en el emparrillado.

Los Ravens llegan como la ofensiva más productiva de la NFL con un promedio de 37 puntos por juego, gracias al nivel de Lamar Jackson, quien suma 10 pases de anotación sin intercepciones en las primeras tres semanas. Sin embargo, su defensiva ha sido vulnerable: es la segunda que más puntos permite con 32 por encuentro, incapaz de frenar la carrera rival. Derrick Henry, después de un estreno brillante contra Buffalo, no ha mantenido la regularidad esperada.

Por su parte, los Chiefs vienen de conseguir su primera victoria de la campaña, al superar 22-9 a los Giants, tras haber caído ante Chargers y Eagles. Mahomes mantiene su conexión con Travis Kelce, quien ya acumula 171 yardas y un touchdown, y recuperará al receptor novato Xavier Worthy, pieza que aporta velocidad y profundidad al ataque de Andy Reid. Además, Isiah Pacheco apunta a consolidarse en el backfield tras un buen desempeño en la semana anterior.

