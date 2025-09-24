Micah Parsons espera aplausos de los fanáticos en su regreso a Dallas

Micah Parsons dice que espera recibir una cálida recepción de los fanáticos de los Dallas Cowboys el domingo por la noche cuando el superestrella se enfrente a su ex equipo por primera vez desde que los Green Bay Packers lo adquirieron.

Micah Parsons en Green Bay I AP

"Creo que Dallas me quiere", dijo Parsons el miércoles. "Creo que me van a dar un buen aplauso. No hay resentimientos, al menos por mi parte".

Parsons intentó restar importancia al enfrentamiento del domingo por la noche tanto como le fue posible, considerando que su disputa contractual con los Cowboys (1-2) y su posterior intercambio a Green Bay fue una de las historias más importantes de la NFL del verano.

Los Packers (2-1) enviaron al tackle defensivo tres veces Pro Bowl, Kenny Clark, y sus selecciones de primera ronda de 2026 y 2027 a Dallas en el intercambio del 28 de agosto que les proporcionó a Parsons, quien registró 52.5 capturas en cuatro temporadas con los Cowboys. Green Bay le otorgó a Parsons un contrato de cuatro años por $188 millones, con $136 millones garantizados, lo que lo convirtió en el jugador mejor pagado de la historia de la NFL (no mariscal de campo).

AP

Ahora regresa al Estadio AT&T por una noche para intentar ayudar a los Packers a vencer a su antiguo equipo. Parsons espera recibir muchas ovaciones de al menos una sección del estadio, ya que aún posee una suite que se llenará el domingo con sus amigos y familiares.

"Siento que será un partido más para mí", dijo Parsons. "Obviamente, hay muchos empates, pero creo que el ambiente será genial. Sé cómo es un partido (Dallas)-Green Bay, y sé que la afición estará bastante alborotada, así que estoy emocionado por un partido competitivo en el mejor momento del domingo por la noche".

Parsons sumó al menos 12 capturas en cada una de sus cuatro temporadas en Dallas. Acumula una captura y media en sus primeros tres partidos en Green Bay, y la atención que recibe de las ofensivas rivales crea oportunidades para los demás cazamariscales de los Packers.

Por ejemplo, Rashan Gary tiene 4 1/2 capturas, líder en la NFL, en su primera temporada como compañero de equipo de Parsons.

Duelo Green Bay vs Commanders I AP

Parsons todavía se mantiene en contacto con muchos Cowboys

Dice que se comunica con el esquinero Trevon Diggs al menos una vez a la semana y que recientemente intentó levantar el ánimo del receptor abierto CeeDee Lamb, quien abandonó el partido que los Cowboys perdieron por 31-14 ante los Chicago Bears el domingo con un esguince de tobillo alto.

Hablando a principios de esta semana sobre este enfrentamiento , Parsons señaló que despedir a Dak Prescott sería "doloroso" porque considera al mariscal de campo de Dallas un mentor.

Packers vs Commanders I AP