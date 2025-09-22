Ravens regresan al mal paso tras caer en casa ante los Detroit Lions

Los Detroit Lions sumaron su segunda victoria de la temporada tras vencer a los Ravens de Baltimore a domicilio con un contundente 38-30. Con esto, el equipo suma 90 puntos anotados en sus últimos dos partidos y nuevamente son candidatos al título.

De la mano de su juego terrestre, especialmente David Montgomery, quien corrió para 151 yardas y anotó dos touchdowns, los Lions llegaron a un récord de 2-1 e igualan la marca de los Green Bay Packers y Minnesota Vikings en la Norte de la Nacional.

La derrota por su parte, pone a los Ravens con un récord de 1-2 y se ubican en el tercer puesto de su división igualados con los Cleveland Browns. Por su fuera poco, la próxima semana se medirán a los Kansas City Chiefs en un duelo que si o si deben ganar.

Brilló en el triunfo | AP

¿Cómo ganaron el partido?

Los Lions empezaron el partido de la mejor forma. En sólo un abrir y cerrar de ojos se adelantaron en el marcador gracias a un acarreo de una yarda de su corredor estrella Jahmyr Gibbs. El corredor terminó con 67 yardas terrestres y dos anotaciones.

Baltimore respondió con una anotación propia. Derrik Henry logró escaparse en un acarreo de 23 yardas para igualar el partido. El corredor estrella terminaría con 50 yardas y un costoso balón suelto. Sin embargo, Detroit respondió de inmediato llevando el balón 98 yardas en 18 jugadas para que Montgomery les regresara la ventaja.

Previo al medio tiempo, Baltimore logro volver a responder con un pase de Lamar a Rashod Bateman. Esto después de que una serie anterior el QB no pudiera anotar dentro de la yarda 10. Ya en la segunda parte se irian arriba en el marcador por primera vez con otro pase de anotación de Jackson ahora a Mark Andrews.

Se adelantaron en la segunda parte | AP

Desafortunadamente para los locales, Detroit no se quedaría atrás. Primero Goff conectaría con Amon-Ra St. Brown para igualar todo. Poco después Gibbs anotaría su segundo de la noche, mientras que Montgomery sentenciaría el partido restando menos de dos minutos con una larga escapada.

Los Ravens se acercarían a ocho puntos gracias a un pase de Lamar de nuevo con su ala cerrada Andrews, pero no lograron conseguir la patada corta dándole el triunfo a los visitantes.

Dominaron el partido | AP

¿Cuáles son sus siguientes partidos?

Lamar Jackson, quien terminó con tres anotaciones y más de 300 yardas totales, deberá pasar rápido la página y empezar a preparar su partido ante los Chiefs. Baltimore visitará el Arrowhead, estadio en el que no ganan desde 2012. Además, Baltimore suma dos derrotas al hilo ante Kansas City.

Los Lions por su parte buscarán mantener la buena racha midiéndose a los Cleveland Borwns equipo que, aunque venció a los Packers, siguen llegando como víctimas al partido.

Tendrán un partido complicado | AP