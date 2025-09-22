Cowboys apuntan a perder dos piezas claves por al menos un mes

La nueva temporada de NFL va de mal en peor para los Dallas Cowboys. Tras haber perdido su segundo partido de la temporada de forma humillante ante los Osos de Chicago, el equipo ahora apunta a perder a dos piezas claves ofensivas por el siguiente mes.

Las lesiones siguen apareciendo en el arranque de la temporada y ahora, el receptor estrella CeeDee Lamb y el guardia derecho novato Tyler Booker sufrieron esguinces altos de tobillo y podrían ser colocados en la lista de lesionados, según reveló el dueño del equipo, Jerry Jones.

Apunta a ser baja | AP

CeeDee Lamb, baja sensible en la ofensiva

Lamb se lesionó en su primera intervención del partido, al ser derribado por Noah Sewell. Pese a intentar regresar en el segundo cuarto, no pudo continuar. La dolencia puso fin a su racha de cuatro partidos consecutivos con más de 100 yardas, la más larga activa en la NFL.

Lamb se había convertido en la mejor arma ofensiva del equipo, y con George Pickens apuntaban a tener una de las mejores duplas de receptores en toda la Liga. Sin embargo, ahora el ex de los Steelers asumirá el rol de receptor número uno, mientras que Kavonte Turpin deberá ser el WR 2.

La incógnita aparece para la W3 pues, Jalen Tolbert y Ryan Flournouy pelearán por esta posición.

Será una baja sensible | AP

Tyler Booker, otro golpe en la línea ofensiva

El novato Tyler Booker, selección 12 global del draft proveniente de Alabama, jugó todos los snaps del partido pese a la lesión. Si es colocado en la reserva de lesionados, se uniría al centro Cooper Beebe, quien ya está fuera hasta por ocho semanas. T.J. Bass se perfila como su reemplazo inmediato.

En caso de que, ambos jugadores sean puestos en la lista de lesionados se perderían por lo menos un mes. En este caso ambos se ausentarían en los partidos ante los Packers, los Jets, los Panthers y los Commanders. Sin embargo, es posible que puedan volver antes de esto y no ser incluidos en la lista de lesionados.b

Booker también podría ser baja | AP

Más problemas de lesiones en Dallas

Las malas noticias no terminan ahí. El esquinero Trevon Diggs y el tackle defensivo Kenny Clark también salieron tocados contra Chicago, aunque el equipo espera recuperar pronto al esquinero DaRon Bland.

Durante esta semana se dará a conocer más información sobre el estatus de los jugadores, mientras el equipos se preparara para recibir a Micah Parsons y los Green Bay Packers, en el Estadio AT&T.