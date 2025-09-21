Chicago Bears celebró el Mes de la Herencia Hispana con fiesta mexicana antes del juego contra los Cowboys

El equipo de Chicago recibió a los Cowboys con una fiesta mexicana para celebrar el mes de la herencia hispana

Los Bears celebraron el mes de la herencia hispana
Álex Martínez
21 de Septiembre de 2025

Chicago vivió este domingo una auténtica fiesta mexicana en el marco del mes de la herencia hispana, cuando los Bears rindieron un homenaje a México antes, durante y después de su triunfo sobre los Dallas Cowboys en el Soldier Field.

Desde la llegada de los primeros aficionados se respiró ambiente tricolor. El equipo obsequió banderas con la frase “Vamos Bears”, que ondearon en las gradas durante todo el encuentro, dando un toque especial a la celebración.

El espectáculo cultural estuvo marcado por el talento local. El escenario musical fue para Mariachi Sirenas, el primer conjunto de mariachi femenino en Chicago, mientras que el Ballet Folklórico de Chicago, el grupo de danza folclórica mexicana más grande de la ciudad, se encargó de llenar el campo con coloridas estampas tradicionales que recorrieron las distintas regiones de México.

El momento más solemne llegó previo al kickoff, cuando la joven artista mexicoamericana Angelina Victoria, nacida en Chicago y con raíces en Jalisco y Michoacán, interpretó el himno de Estados Unidos

Su voz conmovió a los asistentes y marcó el arranque de una jornada en la que el deporte y la cultura se unieron.

