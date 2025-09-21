Kansas City Chiefs gana su primer partido de la temporada ante unos descoloridos Giants

La malaria no duró toda la temporada y los Kansas City Chiefs ganaron su primer partido a costa de unos débiles New York Giants. Los Jefes se metieron al MetLife Stadium y con una gran actuación defensiva y varios errores de Russell Wilson se llevaron su primera victoria 22-9, para ahora tener una marca de 1-2.

Desde los primeros instantes del partido, Patrick Mahomes no se mostró cómodo y quedó claro cuando erró un pase bastante sencillo hacia Travis Kelce, quien tampoco tuvo un gran juego. Los Jefes lograron romper el 0 gracias a un gol de campo de Harrison Butker, quien tuvo una noche casi perfecta.

La desgracia en Nueva York

Los Gigantes volvieron a mostrar la primera versión que tuvieron ante Commanders en la Semana 1 de la NFL. Russell Wilson tuvo errores infantiles y su movilidad al momento de colapsar la bolsa de protección fue casi imperceptible. El mariscal de campo tuvo 160 yardas y 18/32 en pases; aunque también tuvo dos intercepciones.

El único touchdown de los Gigantes fue gracias a un gran acarreo de Cameron Skattebo, quien llegó a cubrir la baja de Tyrone Tracy, ya que salió lesionado en el primer cuarto.

Segunda mitad y despertar de Kansas City

Los mejores momentos de Kansas City -en toda la temporada- se dieron en la segunda mitad. Patrick Mahomes lució más cómodo y el ataque terrestre empezó a dominar, al igual que los linieros en las trincheras. El mariscal de campo de los Chiefs lanzó un pase quirúrgico en el tercer cuarto, que terminó con una soberbia recepción de Tyquan Thornton.

Después de eso, Kansas dominó a la defensa y Chris Jones se lució con su primera captura de la campaña, para dar paso al golpe definitivo. Kareem Hunt anotó el último TD del partido, y aunque recibió un castigo por conducta antideportiva, no impidió el despertar de los Jefes en Semana 3.

