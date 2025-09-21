Houston Texans inauguran su primera tienda oficial en México

El equipo texano sigue creciendo su presencia en territorio mexicano

Abrieron una tienda | X
Rafael Trujillo Alarcón
21 de Septiembre de 2025

El pasado sábado, los Houston Texans marcaron un hecho histórico al inaugurar el primer shop-in-shop en tierras mexicanas, convirtiéndose en el primer equipo de la liga en abrir un espacio de este tipo en el país.

La nueva tienda, que estará en Monterrey, ofrece a los aficionados artículos exclusivos de los Texans, con lo más reciente en mercancía oficial del equipo, fortaleciendo así la conexión de la franquicia con la afición mexicana.

Inauguraron su tienda | ESPECIAL

El evento de inauguración contó con la presencia de Peter Kalambayi, leyenda del equipo, además de TORO, la icónica mascota, y las porristas de los Texans. Durante la apertura, los invitados especiales convivieron con los fanáticos, firmaron autógrafos y entregaron premios como parte de la celebración.

Esta iniciativa forma parte del Programa de Mercados Globales (GMP) de la NFL, mediante el cual los Texans obtuvieron en diciembre de 2021 los derechos de comercialización en México. Desde entonces, la organización ha realizado viajes, eventos y actividades especiales para acercarse a su creciente base de seguidores en el país.

Hubo invitados especiales | ESPECIAL

Con esta apertura, los Texans refuerzan su compromiso con el mercado mexicano, creando nuevas oportunidades para construir lazos significativos con su afición y reconocer la pasión del público en México.

Siguen ganando popularidad en México | AP

