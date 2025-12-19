Antonio Mohamed ofrece disculpas públicas a TUDN tras altercado en la Final con David Faitelson

Después de la polémica vivida con David Faitelson tras la Final de Vuelta, Antonio Mohamed, director técnico de Toluca, ofreció disculpas públicas a TUDN. Además de mencionar que se siente avergonzado, aclaró que no tiene nada en contra de la Televisora de Chapultepec, sino que solamente fue un desacuerdo con el periodista mencionado.

Previo a la Final de Vuelta del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres, David Faitelson criticó la decisión de Mohamed al sentar a Hugo González y poner a Luis García en la portería. Dichos comentarios no fueron del agrado del 'Turco' quien reconoció que se le "cruzaron los cables", pero que se mantuvo centrado en el partido que tenía por delante.

Antonio Mohamed | MEXSPORT

¿Qué dijo Mohamed en TUDN?

Posteriormente, ya en los festejos tras haber obtenido el campeonato, Mohamed encaró a Faitelson, además de que le dijo "gordo". Incluso, Antonio le negó entrevistas en ese momento a TUDN. Sin embargo, el argentino ya mostró arrepentimiento por dichas acciones.

En entrevista para TUDN, el estratega de Toluca ofreció disculpas al canal, pues señaló que no tiene algo en contra de la televisora. Además, reconoció que actuó de manera incorrecta y reveló cómo vivió esos momentos previos al encuentro y después de haber ganado la Final.

"Quería pedirle disculpas públicas a ustedes, a toda la audiencia por mi exabrupto. Me siento avergonzado por eso. Estaba en la previa del partido viéndolos y justo cuando salió la alineación salió David hablando y en ese momento se me cruzaron los cables, pero me concentré en mi trabajo. Pero en un momento de la celebración se me cruzaron los cables de vuelta, dije lo que sentía en ese momento y se lo dije en la cara a él. Una disculpa a todos, no tiene que suceder eso", dijo.

Antonio Mohamed, en charla exclusiva, pide disculpas tras el exabrupto que protagonizó con TUDN luego de ganar el bicampeonato de Liga MX con Toluca



"Se me cruzaron los cables, me ganó la calentura de ese momento"⚽🔥



🔴 #LineaDe4 En vivo por TUDN pic.twitter.com/lgOlPCqgnY — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) December 20, 2025

Sin resentimientos con los de Chapultepec

De igual manera, mencionó que las críticas no le molestan, sin embargo, el juicio de David Faitelson sí le disgustó. Además, aclaró que su intención nunca fue a pegarle al periodista, por lo que para él ya es un caso cerrado. Cabe resaltar que Alex de la Rosa mencionó que el estratega argentino pidió que Faitelson no estuviera en esta entrevista con TUDN.

"Me dijo que solamente dio un punto de vista y para mí eso fue un juicio de valor. Si le hubiese querido pegar, le hubiera pegado. Para mí ya es un caso cerrado y cada uno por su venida, cada quien con su pensamiento. No tengo nada con ustedes, ni con el canal, ni con la empresa, al contrario. Nunca hubo problema. Las críticas no me hacen nada, son parte de y a mí me parece perfecto, pero totalmente con respeto", sentenció.

Sin problemas | MEXSPORT