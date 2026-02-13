Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este viernes 13 de febrero

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana | FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 07:29 - 13 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede cambiar en la ventanilla

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 13 de febrero de 2026, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.

La moneda nacional quedó en 17.22 unidades por dólar, 1 centavo más que el pasado jueves 12 de febrero.

La moneda se mantiene estable este viernes por lo que no representa gran variedad en su cambio / FREEPIK

El valor del dólar

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme:

  • 16.40 a la compra.

  • 17.80 a la venta.

Banco Azteca:

  • 15.95 a la compra.

  • 17.84 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 16.38 a la compra.

  • 17.51 a la venta.

Banorte:

  • 16.05 a la compra.

  • 17.55 a la venta.

Banamex:

  • 16.69 a la compra.

  • 17.65 a la venta.

Scotiabank:

  • 16.00 a la compra.

  • 19.00 a la venta.

Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo el banco / FREEPIK

¿Por qué sube el dólar?

Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.

Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.

Es buen momento para comprar dólares o cambiar, según tus intereses / FREEPIK
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Finanzas
Últimos videos
Lo Último
07:45 ‘No contaban con su astucia’: San Diego FC manda recado a Pumas tras eliminatoria en Concachampions
07:29 ¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este viernes 13 de febrero
07:00 Portada RÉCORD 13 febrero 2026
00:35 Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
00:16 Nicolás Larcamón asegura que Cruz Azul puede competir por el título de Liga MX y Concachampions
23:40 Partidos de hoy viernes 13 de febrero de 2026
23:40 ¿Atentado contra Pepe Aguilar? Esto pasó cerca de su rancho en Zacatecas
23:33 Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
23:13 Puebla vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX?
23:09 "Tienen un canal aliado": Exjugador de Chivas 'carga' contra América y Televisa
Tendencia
1
Futbol Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
2
Contra ¿Atentado contra Pepe Aguilar? Esto pasó cerca de su rancho en Zacatecas
3
Futbol Henry Martín pide perdón a la afición del América y asegura que se malinterpretaron sus palabras
4
Futbol Internacional Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
5
Contra Cruz Azul recupera con planta de Jasso 2 mil 500 empleos y mayor poder
6
Futbol Nacional Rodrigo Dourado calienta el Clásico Nacional: 'América, favorito como siempre'
Te recomendamos
‘No contaban con su astucia’: San Diego FC manda recado a Pumas tras eliminatoria en Concachampions
Futbol
13/02/2026
‘No contaban con su astucia’: San Diego FC manda recado a Pumas tras eliminatoria en Concachampions
¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este viernes 13 de febrero
Contra
13/02/2026
¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este viernes 13 de febrero
Portada RÉCORD 13 febrero 2026
Portada del día
13/02/2026
Portada RÉCORD 13 febrero 2026
Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Otros Deportes
13/02/2026
Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Nicolás Larcamón durante el partido ante Vancouver FC en la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7
Futbol
13/02/2026
Nicolás Larcamón asegura que Cruz Azul puede competir por el título de Liga MX y Concachampions
Pablo Benevendo y José Pachuca en disputa del balón en el partido entre Puebla y Pumas en la Jornada 6 del Apertura 2025 | IMAGO 7
Futbol
12/02/2026
Partidos de hoy viernes 13 de febrero de 2026