¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este viernes 13 de febrero

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 13 de febrero de 2026, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.

La moneda nacional quedó en 17.22 unidades por dólar, 1 centavo más que el pasado jueves 12 de febrero.

La moneda se mantiene estable este viernes por lo que no representa gran variedad en su cambio / FREEPIK

El valor del dólar

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme: 16.40 a la compra.

17.80 a la venta. Banco Azteca: 15.95 a la compra.

17.84 a la venta. BBVA Bancomer: 16.38 a la compra.

17.51 a la venta. Banorte: 16.05 a la compra.

17.55 a la venta. Banamex: 16.69 a la compra.

17.65 a la venta. Scotiabank: 16.00 a la compra.

19.00 a la venta.

Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo el banco / FREEPIK

¿Por qué sube el dólar?

Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.

Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.