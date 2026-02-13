‘No contaban con su astucia’: San Diego FC manda recado a Pumas tras eliminatoria en Concachampions

El San Diego encendió las redes sociales tras compartir una imagen que rápidamente se volvió viral, justo después de eliminar a Club Universidad Nacional en la Ronda Uno de la Liga de Campeones de la CONCACAF. La publicación, realizada desde la Ciudad de México, fue interpretada por muchos aficionados como una provocación directa hacia el conjunto universitario.

Keylor Navas se lamenta luego de que Pumas quedó eliminado en Concacaf | MEXSPORT

En la fotografía se aprecia al llamado “Capulín Achromado” posando afuera del Estadio Olímpico Universitario, casa de Pumas. El personaje es una clara alusión al icónico Chapulín Colorado, figura creada por Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. La coincidencia entre la eliminación del club mexicano y la aparición del personaje no pasó desapercibida.

¿Burla directa a Pumas tras la eliminación?

Lo que más llamó la atención fue el momento elegido para la publicación. Apenas un día después de dejar fuera a Pumas del torneo internacional, el club de la MLS compartió la imagen acompañada del mensaje: “¡No contaban con mi astucia! El Chapulin Achromado made an appearance in Mexico City!”. La frase, emblemática del superhéroe cómico, fue vista como un guiño irónico tras el resultado.

Pumas vs San Diego FC | IMAGO7

El atuendo del personaje respeta el diseño original del Chapulín Colorado, pero con modificaciones claras: los colores corresponden al San Diego FC y en el pecho aparecen las iniciales del equipo. Este detalle reforzó la identidad del club estadounidense en una escena cargada de simbolismo, al estar situada en Ciudad Universitaria.

La eliminación en la CONCACAF Champions Cup representó un duro golpe para el equipo de la Liga MX, que no logró imponerse en la serie ante el conjunto californiano. En ese contexto, la imagen fue interpretada por parte de la afición auriazul como una provocación innecesaria, mientras que seguidores del club de la MLS la celebraron como una muestra de ingenio y confianza.

¡No contaban con mi astucia! El Chapulin Achromado made an appearance in Mexico City! pic.twitter.com/ICn14SFFLW — San Diego FC (@sandiegofc) February 13, 2026

San Diego FC aprovecha el momento mediático

Más allá de la polémica, la publicación generó miles de interacciones y comentarios, posicionando al San Diego FC en la conversación digital tanto en México como en Estados Unidos. El uso de un personaje tan arraigado en la cultura mexicana añadió un componente emocional que amplificó el impacto del mensaje.

Por ahora, el episodio queda como una muestra más de la creciente rivalidad deportiva entre clubes de la MLS y la Liga MX en torneos regionales. Mientras Pumas digiere la eliminación, el San Diego FC capitaliza el triunfo dentro y fuera de la cancha, demostrando que en el futbol moderno también se juega —y se compite— en redes sociales.

Pumas eliminado por San Diego FC | MEXSPORT