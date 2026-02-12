Pumas lleva casi 22 años sin ganar cinco partidos consecutivos

En la Liga MX llevar un ritmo de victorias consecutivas no es una tarea sencilla, pues la competitividad es alta y las sorpresas abundan. En el Clausura 2026, Chivas es el equipo que ya logró cinco al hilo, una marca que varios clubes no han conseguido desde hace varios años.

Escudo de Pumas | IMAGO7

¿Hace cuántos años Pumas no gana cinco partidos consecutivos?

Tal es el caso de Pumas, que desde hace exactamente 7 mil 774 días, es decir casi 22 años, no obtienen una racha así. En el Apertura 2004, fue la última vez que Universidad Nacional llegó a cinco victorias consecutivas, en un torneo que concluyó con un Campeonato para la institución.

En aquel torneo, Pumas tuvo resultados irregulares, pero de la Jornada 9 a la 13 encontró un ritmo ganador que lo impulsó a ganarse su lugar en la Liguilla, también por el sistema de grupos que todavía estaba vigente en esa época.

Robert Morales en lamento luego del partido de Pumas contra San Diego FC | MEXSPORT

Cabe señalar que Pumas buscaba el Bicampeonato, pues en el Clausura 2004 venció a Chivas en tanda de penaltis. Dirigidos por Hugo Sánchez, Universidad Nacional encontró un estilo que lo llevó a ser un equipo ganador.

Rivales que Pumas venció en su racha

Las víctimas de la racha de cinco victorias fueron Dorados de Sinaloa, América, Santos, Puebla y Jaguares de Chiapas. Rayados rompió la marca al empatar 1-1, pero curiosamente el conjunto auriazul venció en la Final de ese torneo a los regiomontanos.

En el Apertura 2015, Pumas estuvo cerca de conseguir cinco victorias al hilo, pero en Copa MX Cafetaleros de Chiapas evitó la marca al ganar 2-0. En el Clausura 2026, los del Pedregal van invictos, pero con empates que no aportan a la marca.

El Club Universidad Nacional carga una losa pesada, pues además de 22 años sin hilar cinco victorias al hilo, también son 15 que no logra levantar algún trofeo. Con la reciente eliminación en Concacaf Champions Cup, la ilusión no es muy grande por parte de la afición.