¡Qué tal si eres tú… el triple de mi vida! Los Tigres del Norte se reúnen con Steph Curry

Los Tigres del Norte y Stephen Curry | @ChaseCenter
Emiliano Arias Pacheco 09:15 - 12 febrero 2026
La agrupación mexicana estuvo con el mejor triplista de todos los tiempos en un juego de los Golden State Warriors

La globalización ha permitido ver cosas que antes eran impensadas, y lo que sucedió en la NBA recientemente no fue la excepción. Los Tigres del Norte recibieron un reconocimiento el pasado 9 de febrero en la ciudad de San Francisco, razón por la cual se dieron un tiempo para visitar el Chase Center, casa de los Golden State Warriors, y convivir con los jugadores, entre ellos Stephen Curry.

Ahí, junto al histórico y mejor triplista de todos los tiempos, Jorge Hernández, Hernán Hernández, Eduardo Hernández, Luis Hernández y Oscar Lara convivieron le regalaron al número 30 de los Warriors un sombrero, además de realizar el icónico festejo de "Night, Night".

Además de convivir con Curry, la agrupación, originaria de Sinaloa, también estuvo con el entrenador Steve Kerr y la leyenda dominica Al Horford. Los Warriors reconocieron a Los Tigres del Norte en sus redes sociales, en las que captaron la reunión.

¿Por qué recibieron un premio Los Tigres del Norte?

Pese a ser una agrupación mexicana, Los Tigres del Norte lograron alcanzar una audiencia inimaginable en Estados Unidos, principalmente en California. Como se mencionó anteriormente, el grupo de los hermanos Hernández recibió el reconocimiento y se nombró al 9 de febrero como 'El día de Los Tigres del Norte'.

Cuando dejaron su natal Sinaloa en 1968, la familia Hernández se estableció en San José, California. Fue en dicho lugar en el que cambiaron para siempre el rumbo de la música ranchera en nuestro país y fuera del mismo, pues se convirtieron en un símbolo cultural e histórico de México.

Los Tigres del Norte en la duela de los Warriors | IG:@chase_center

El partido que presenciaron Los Tigres del Norte de los Warriors

Después de recibir el reconocimiento en el Ayuntamiento de San Francisco, los integrantes se dirigieron al Chase Center, uno de los recintos más modernos de la NBA, para presenciar el juego entre los Golden State Warriors y los Memphis Grizzlies.

En dicho juego, el equipo de la bahía derrotó de forma agónica a los Grizzlies, con un marcador de 114-113. El máximo anotador por parte de los Warriors fue Pat Spencer, con 17 puntos; Stephen Curry no jugó por una lesión que lo aqueja desde hace ya un tiempo.

Los Tigres del Norte en la duela de los Warriors | IG:@chase_center
