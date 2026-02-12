VIDEO: ‘Diableros’ vs Guardia Civil: Riña deja policías golpeados y tres detenidos

Lo que comenzó como un pleito entre trabajadores terminó en una escena de caos, golpes y persecuciones en el Mercado de Abastos de San Luis Potosí.

Trabajadores dedicados a cargar frutas y verduras, conocidos como “diableros”, se enfrentaron a golpes con elementos de la Guardia Civil Estatal cuando estos atendían el reporte de una riña entre los propios cargadores.

Los elementos de seguridad salieron corriendo al verse superados en número / Redes Sociales

Así comenzó la bronca

La pelea inició en la calle Tercera Oriente, contigua a la central de abastos. De acuerdo con testigos, el conflicto comenzó entre particulares, pero escaló cuando los policías arribaron para intervenir.

En medio de la tensión, los diableros se confrontaron con los uniformados.

Uno de los trabajadores golpeó en el rostro a un Guardia Civil; finalmente los diableros se impusieron y a los agentes no les quedó más que echarse a correr; uno de los policías resbaló y se cayó; los diableros aprovecharon para tundirlo a golpes y patadas.

Un pleito entre diableros se intensificó cuando la Guardia Nacional acudió a un llamado de auxilio / Redes Sociales

El guardia lesionado fue trasladado por sus compañeros a la Clínica 50 del IMSS para recibir atención médica.

Tres detenidos tras la riña

Las autoridades confirmaron la detención de tres personas presuntamente involucradas en los hechos, mientras se analizan responsabilidades y posibles delitos.

Al final un policía terminó lesionado y hubo tres detenidos por la trifulca / Redes Sociales

El altercado generó preocupación entre comerciantes y clientes del mercado, ya que el enfrentamiento ocurrió en plena jornada laboral.

¿Qué consecuencias legales enfrentan?

Participar en agresiones contra la autoridad puede derivar en sanciones severas bajo el Código Penal Federal:

Resistencia de particulares: Uno a dos años de prisión por oponerse por la fuerza a la autoridad.

Agresiones graves: Hasta cinco años de cárcel por atacar a policías.

Faltas administrativas: Multas que pueden alcanzar hasta 30 UMAs.