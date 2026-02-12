Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Christian Martinoli sobre el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny: "irritó aún más al aficionado común"

Bad Bunny y Christian Martinoli | AP/IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
09:45 - 12 febrero 2026
El narrador de TV Azteca comentó su percepción que le dejó uno de los eventos más grandes del año en su podcast "Farsantes con Gloria"

El Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX volvió a colocarse en el centro de la conversación mundial, y en esta ocasión el protagonista fue Bad Bunny, quien encabezó el espectáculo más esperado de la NFL. La presentación del artista puertorriqueño generó opiniones divididas tanto en Estados Unidos como en América Latina, especialmente por interpretar gran parte de su repertorio en español.

El cantante boricua, uno de los artistas más influyentes del momento, ofreció un espectáculo cargado de energía, producción visual y mensajes de identidad cultural. Sin embargo, más allá del despliegue escénico, el debate se centró en el idioma y en la reacción de cierto sector del público estadounidense ante una presentación mayoritariamente en español.

Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo | AP

Una de las opiniones más recientes fue la del cronista de TV Azteca, Christian Martinoli, quien durante su podcast junto a Luis García expresó que el show de Bad Bunny no fue de su agrado. Fiel a su estilo crítico, el narrador mexicano aseguró que el espectáculo pudo haber irritado a una parte del aficionado tradicional de la NFL.

Durante la emisión del programa "Farsantes con Gloria", Martinoli argumentó que el público estadounidense espera que en un evento como el Super Bowl las canciones sean en inglés. Incluso comparó la situación con otros países, señalando que en Estados Unidos el tema del idioma suele generar mayor polémica.

¿Por qué generó tanta controversia el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

El debate no se limitó únicamente a lo musical. La presentación del intérprete puertorriqueño tocó fibras culturales y sociales en un contexto donde el tema migratorio y la identidad latina siguen siendo puntos sensibles dentro de la política estadounidense.

Luis García respondió a Martinoli señalando que existe un trasfondo político evidente en la conversación. El exfutbolista destacó que el tema de los inmigrantes en Estados Unidos es una realidad compleja y que este tipo de expresiones culturales en escenarios masivos inevitablemente generan reacciones encontradas.

Super Bowl LX: música, identidad y debate cultural

Más allá de las críticas y defensas, el show de Bad Bunny en el Halftime Show del Super Bowl LX logró algo que pocos artistas consiguen: mantener a millones de personas hablando del espectáculo días después de su realización. Para algunos fue un paso importante hacia la inclusión cultural; para otros, una decisión arriesgada para un evento tradicionalmente anglosajón.

Bad Bunny y Lady Gaga en el Show de Medio Tiempo | AP
