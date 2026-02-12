Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Exjugador de los Steelers considera un mal compañero a Ben Roethlisberger

Ben Roethlisberger | AP
Emiliano Arias Pacheco 10:27 - 12 febrero 2026
Joey Porter, exlinebacker y entrenador asistente de Pittsburgh, comentó en un podcast que el mariscal de campo rompió la hermandad

¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en los Pittsburgh Steelers? Para mí en la hermandad. Los de Pennsylvania se forjaron como un equipo ganador en la NFL con puro acero, gracias a la famosa cortina y a Terry Bradshaw, pero uno de sus ídolos recientes en la ciudad de los tres ríos es Ben Roethlisberger.

El Big-Ben tuvo una carrera de ensueño y ganó dos Trofeos Lombardi, uno con Bill Cowher y otro con Mike Tomlin. Sin embargo, en unas recientes declaraciones Joey Porter, exlinebacker y entrenador asistente de los Acereros, dejó en claro su descontento por la forma de ser de Roethlisberger.

Ben Roethlisberger esquivando a un rival | AP

Porter también declaró que alguien más que rompió la hermandad fue el linebacker James Harrison, pues tanto el mariscal de campo y el defensivo declararon un par de situaciones que, a consideración de Joey, eran privadas del equipo.

([Harrison) rompió la hermandad", dijo Porter. "Luego, (Roethlisberger) definitivamente terminó de quebrarla. De todos los que deberían hablar, él nunca debería tomar un micrófono y hablar de los asuntos de los Steelers. Porque si hablamos de los Steelers, su trasero es un desastre. Lo que hizo es un desastre. No es de un buen compañero."
El quarterback Ben Roethlisberger se lamenta | AP

También criticó a Big Ben como persona

Las críticas no fueron solamente por su forma de ser dentro del emparrillado, sino que Joey Porter comentó a Cameron Heyward que no le gustó la forma de actuar de Ben Roethlisberger con sus compañeros. En algunas ocasiones, Porter comentó que el mariscal de campo se negó a firmar artículos para algunos miembros de las familias de sus compañeros.

"Gané el Super Bowl con él, pero como persona, simplemente no es un buen compañero. Él lo sabe. Cualquiera en el estadio de los Steelers lo sabe, pero lo protegimos porque solo he ganado un Super Bowl y fue mi quarterback". Entonces, ¿quiero a mi quarterback? Sí, ¿pero es buena persona? No.

"Le decía a la gente: 'No, no voy a firmar eso'", agregó Porter. "Así que una vez que lo hizo, ¿a quién se lo dijeron? Al capitán. Cuando se lo hizo por primera vez a Chris Hoke, pensé: '¡Rayos, qué mal!'". Se lo quité a Hoke, se lo llevé y le dije que lo firmara. Pero luego, cuando le hizo eso a Aaron Smith, pensé ‘tengo que reunirme [con Roethlisberger]. Eres un novato, eres un joven. No puedes decirles a mis veteranos que eres grande para ellos. ¿Quién demonios es demasiado grande para tu compañero? No me gustaba nada".

La sentencia final

En el podcast de Roethlisberger, el futuro miembro del Salón de la Fama fue severo en sus críticas hacia los Steelers, principalmente por una derrota en la Semana 13 ante los Buffalo Bills en la Temporada 2025. Ahí, el exquarterback sugirió una limpia en el equipo del acero, principalmente en la banda, refiriéndose a Mike Tomlin; se retractó después.

Ben Roethlisberger el que lleva los controles de la ofensiva | AP
