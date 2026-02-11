Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, estuvo presente en el partido de Pumas para ver a su hijo

Pablo Sisniega, arquero de San Diego FC, en el Estadio Olímpico Universitario | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 08:10 - 11 febrero 2026
Pablo Sisniega, arquero del San Diego FC, fue figura clave para la eliminación de los Universitario en la Liga de Campeones de la Concacaf

El Club Universidad Nacional volvió a firmar un fracaso más en su historia reciente, con la eliminación en la Liga de Campeones de la Concacaf ante San Diego FC. Una de las figuras clave para el conjunto estadounidense fue Pablo Sisniega, arquero e hijo del presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) Ivar Sisniega, quienes fueron captados después del partido en un caluroso abrazo.

Ivar se acercó a su hijo tras el partido en el Estadio Olímpico Universitario y le dio un caluroso abrazo, además de una felicitación. Pablo fue clave en el pase del San Diego FC, pues a pesar de recibir un gol por parte de Pedro Vite, el arquero mexicano tuvo una actuación excelsa.

Pablo Sisniega, arquero de San Diego FC, en el Estadio Olímpico Universitario | MEXSPORT

¿Cómo llegó Pablo Sisniega al San Diego FC?

Oriundo de la Ciudad de México, el arquero de 30 años estuvo en varias academias, entre ellas la de Chivas y la Real Sociedad. Sin embargo, fue en el balompié estadounidense en el que se colocó y se hizo una figura importante en la Major League Soccer, en equipos como Charlotte y LAFC.

Con el conjunto angelino logró el único título de su carrera, la Supporters’ Shield de Estados Unidos, premio al equipo con la mayor cantidad de puntos en la MLS en la Temporada Regular. Tras un paso en la Segunda División de Estados Unidos con el San Antonio FC, el mexicano logró encontrar estabilidad en su carrera con el San Diego FC, el equipo más joven en la Primera División de Estados Unidos.

La gran llave de Pablo Sisniega ante Pumas

No solo fue importante en el partido de Vuelta, sino que también en el duelo de Ida. Pablo Sisniega tuvo dos noches mágicas y alzó la mano para alguna convocatoria futura con la Selección Mexicana, petición expedita por parte de Aníbal Godoy, defensor del San Diego FC.

El futbolista panameño se acercó al presidente ejecutivo de la FMF después del abrazo que tuvo con su hijo y le comentó: "tiene que estar en la Selección", lo que provocó la sonrisa de Ivar. La portería es uno de los puntos a considerar no solo de cara al Mundial 2026, sino a todo el proceso de cara al 2030.

El San Diego FC de Pablo Sisniega se enfrentará al Toluca en la próxima llave de la Concacaf, mientras que su actividad en la MLS se dará el próximo 21 de febrero ante el Montréal. 

Pablo Sisniega, arquero de San Diego FC, en el Estadio Olímpico Universitario | MEXSPORT
