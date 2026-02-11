Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Precio del dólar hoy 11 de febrero de 2026 en México: así arranca el tipo de cambio

El dólar sigue con tendencia a la baja en el mercado/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 07:39 - 11 febrero 2026
El billete verde se cotiza promedio en $16.81 pesos a la compra y $17.46 pesos a la venta

El precio del dólar hoy miércoles 11 de febrero de 2026 se ubica en 17.20 pesos por unidad, de acuerdo con datos del mercado internacional.


La divisa estadounidense mantiene presión a la baja frente al peso mexicano, en una semana donde el tipo de cambio ha mostrado movimientos moderados pero constantes. En ventanillas bancarias, el promedio se mueve con ligeras variaciones.

El dólar se cotiza promedio en $17.20 pesos por unidad/Google

Comparativa: así cerró el martes 10 de febrero

Al cierre del martes 10 de febrero, el dólar se cotizó también alrededor de 17.23 pesos, por lo que este miércoles abre con una ligera baja de tres centavos.


El movimiento es mínimo. Pero confirma la tendencia descendente que ha marcado el tipo de cambio en los últimos días. El peso mexicano continúa mostrando fortaleza frente al billete verde.

El peso mexicano mantiene su buena racha frente al dólar estadounidense/Pixabay

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones bancarias, el precio promedio del dólar hoy es:

  • Compra: 16.8131 pesos

  • Venta: 17.4681 pesos

Esto significa que el diferencial entre compra y venta ronda los 65 centavos, margen habitual en el mercado minorista.

Para quienes planean cambiar dólares, la recomendación es comparar opciones antes de acudir a ventanilla.

Análisis: así se ha comportado el dólar en la última semana

Durante la última semana, el dólar ha pasado de niveles cercanos a 17.50 pesos a cotizar ahora en el rango de 17.20 pesos.

La tendencia ha sido ligeramente bajista. Factores como la estabilidad macroeconómica en México y la expectativa de movimientos en tasas de interés en Estados Unidos han influido en el comportamiento del tipo de cambio. El mercado se mantiene atento a datos económicos clave.

Tipo de cambio en bancos hoy 11 de febrero

Así se cotiza el dólar en ventanillas de distintos bancos en México:

  • Banco Azteca: Compra 16.00 | Venta 17.84

  • BBVA: Compra 16.34 | Venta 17.48

  • Banorte: Compra 16.05 | Venta 17.55

  • Santander: Compra 16.10 | Venta 17.80

  • Banamex: Compra 16.69 | Venta 17.65

  • Scotiabank: Compra 16.30 | Venta 18.70

En operaciones interbancarias, el tipo de cambio ronda los 17.18 – 17.23 pesos.

El dólar a la venta y a la compra cambia su cotización en cada institución bancaria/Pixabay
