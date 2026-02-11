Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Si Cristiano Ronaldo se va mañana, la liga de Arabia pierde todo su encanto": Toni Kroos respalda al portugués

Toni Kroos en su etapa en el Real Madrid | AP
Emiliano Arias Pacheco 07:38 - 11 febrero 2026
El exjugador del Real Madrid defendió a su excompañero por las recientes polémicas en la Liga Profesional Saudí

Pese a quien le pese, Cristiano Ronaldo será siempre un tema de conversación, y su reciente polémica en la Liga Profesional Saudí no es la excepción. El delantero lusitano tomó la decisión de ausentarse en los dos últimos del Al Nassr, por una inconformidad ante la falta de un respaldo económico al proyecto deportivo.

Con todo y críticas en el entorno saudí, también han salido varios nombres importantes en el balompié a modo de apoyo para 'El Bicho', entre ellos Toni Kroos, excompañero del mismo en el Real Madrid. El exjugador alemán declaró en Einfach mal Luppen, podcast de su hermano, que la Liga Profesional Saudí perdería relevancia en caso de una abrupta salida del delantero portugués.

La liga saudí es un fenómeno extraño. Nadie había oído hablar de ella antes de la llegada de Cristiano. Ahora le faltan el respeto al hombre que los puso en el mapa mundial. Si Cristiano se va mañana, esta liga perderá todo su encanto. Sin Ronaldo, nadie vería la liga saudí", comentó Kroos.
Cristiano Ronaldo festeja un gol Al-Nassr | X: @Cristiano
¿Cuándo volverá a jugar Cristiano Ronaldo?

Aunque Cristiano Ronaldo ya se reincorporó a los entrenamientos con Los Caballeros de Najd, su regreso a las canchas no se dará de inmediato. El astro lusitano no estará contemplado para el próximo partido del Al Nassr, que será ante el Arkadag, equipo de Turkmenistán.

Lo más factible es que el exjugador del Real Madrid, Manchester United, Juventus y Sporting de Lisboa regrese a las canchas con el Al Nassr ante Al-Fateh. En dicho encuentro de la Liga Profesional Saudí, Cristiano y los suyos intentarán ganar para seguir paso a paso al Al Hilal, líder del campeonato.

Cristiano Ronaldo en partido del Al Nassr l @AlNassrFC_EN

¿Por qué se ausentó Cristiano Ronaldo con Al Nassr?

Diversos medios en Europa y el medio oriente señalaron una discrepancia entre el Lusitano y el equipo por las supuestas críticas a la repartición injusta de los recursos del Fondo de Inversión Pública contra su club, situación que generó inconformidad en todo el entorno futbolístico saudí.

La diferencia en la inversión entre otros clubes de la liga y el Al Nassr se intensificó aún más con la llegada de Karim Benzema al Al Hilal, situación que no agradó del todo a Cristiano Ronaldo. Además, también se comentó que hubo adeudos entre el conjunto de Los Caballeros de Najd y miembros del club, lo que incrementó la molestia por parte del 'Comandante'.

Cristiano Ronaldo en el partido | @Cristiano
