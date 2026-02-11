Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¡Karely Ruiz anuncia su retiro de plataformas!

La influencer sorprendió a sus fans previo a su participación en Ring Royale./ IG
Francisco Jaffet Ramos Fuentes 21:22 - 10 febrero 2026
Un anuncio que le romperá el corazón a sus fans

¿Adiós a Karely? Previo a su combate en Ring Royale, donde Ruiz enfrentará a Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, la influencer anunció que piensa dedicarse a otro giro y dejar de producir videos.

Karely Ruiz anunció que planea retirarse de la creación de contenido en los próximos años./ IG

“Quiero hacer negocios, creo que ya es momento. Entonces yo creo que ya dos, tres años y ya me retiro, además ya me vieron todo”.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes consumen el contenido que ella misma graba. La influencer ha tenido varias participaciones en distintos eventos y ahora planea cambiar de rumbo profesional.

Esta será la segunda pelea de Karely Ruiz en el ring, ya que venció a Karina García en Stream Fighters 4, celebrado en Bogotá, Colombia. Ahora, el 15 de marzo en la Arena Monterrey, tendrá su combate ante Marcela en Ring Royale.

Karely Ruiz enfrentará a Marcela Mistral el 15 de marzo en la Arena Monterrey./ IG
