¿Qué significa el 64 que usó Bad Bunny en el Super Bowl? El cantante rompe el silencio

Bad Bunny puso fin a una de las grandes incógnitas que dejó su show de medio tiempo en el Super Bowl LX. El cantante puertorriqueño explicó el verdadero significado del número 64 y el apellido Ocasio que lució en su vestimenta durante el espectáculo, detalles que desataron múltiples teorías en redes sociales.

El Conejo Malo, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, reveló que el homenaje estuvo dedicado a su tío fallecido, una figura clave en su vida y en su vínculo con la NFL. Con esta declaración, el artista cerró las especulaciones que surgieron tras su presentación en el evento deportivo más importante de Estados Unidos.

Lady Gaga fue una de las invitadas de Benito | AP

¿Por qué Bad Bunny usó el número 64 y el apellido Ocasio en el Super Bowl?

Durante el medio tiempo del Super Bowl, Bad Bunny apareció con un conjunto blanco que llevaba el número 64 y el apellido Ocasio en relieve. De inmediato, los internautas comenzaron a buscar el significado detrás de lo que muchos consideraron uno de los varios 'easter eggs' del espectáculo.

Entre las teorías más difundidas se mencionó que el 64 hacía referencia a su álbum El Último Tour del Mundo, el primero completamente en español en liderar el Billboard 200 en 64 años. Otros señalaron que podía aludir al número de víctimas que inicialmente se reportaron tras el huracán María en Puerto Rico. También se especuló que el homenaje estaba relacionado con su madre, Lysaurie Ocasio.

Bad Bunny tiene el show más visto | AP

Sin embargo, la versión más cercana a la realidad era la que apuntaba a un familiar fallecido. Ante la ola de dudas, el medio estadounidense USA Today consultó directamente a la representación del artista, quien compartió un mensaje del propio cantante aclarando el verdadero significado.

El emotivo homenaje de Bad Bunny a su tío Cutito

Bad Bunny explicó que 1964 es el año de nacimiento de su tío Cutito, hermano de su madre, y una figura determinante en su acercamiento al futbol americano. “Lo poco que conozco de la NFL es gracias a él”, expresó el cantante en el comunicado.

Según detalló, su tío emigró a Estados Unidos a los 17 años para trabajar y, aunque no volvió a vivir en Puerto Rico, visitaba a la familia cada año a finales de enero o principios de febrero, coincidiendo con la postemporada de la NFL. Durante esas visitas, compartían los partidos, fortaleciendo un vínculo que marcó su infancia.

Bad Bunny hizo un homenaje latino | AP