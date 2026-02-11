Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Partidos de hoy 11 de febrero de 2026

Manchester City recibe al equipo de Raúl Jiménez | AP
Mauricio Díaz Valdivia 23:20 - 10 febrero 2026
Una bastante amplia cartelera se presenta a mitad de semana en el mes de febrero

Este miércoles 11 de febrero, las dobles jornadas en el futbol europeo como Premier League, nutrirán una cartelera increíble de partidos, los cuales también estarán acompañados por torneos de copa como la Pokal en Alemania o la Copa del Rey en España.

Concachampions, Brasileirao y NBA también son parte de un día cargado de actividad deportiva.

Sadio Mané encabeza el proyecto de Al-Nassr | X: @AlNassrFC_EN

¿Cuáles son los duelos de este miércoles?

AFC Champions League Two

  • FK Arkadag vs Al Nassr – 07:45 h | ESPN, Disney+ Premium

Premier League

  • Manchester City vs Fulham – 13:30 h | FOX One

  • Aston Villa vs Brighton – 13:30 h | Tubi, FOX One, FOX

  • Nottingham Forest vs Wolverhampton – 13:30 h | HBO Max

  • Crystal Palace vs Burnley – 13:30 h | HBO Max

  • Sunderland vs Liverpool – 14:15 h | HBO Max, TNT

Los Reds visitan a Sunderland que está invicto en casa | AP

Copa de Alemania (DFB Pokal – Cuartos de Final)

  • FC Bayern vs RB Leipzig – 13:45 h | Disney+ Premium, ESPN 2

Copa del Rey (Semifinales)

  • Athletic Club vs Real Sociedad – 14:00 h | SKY Sports

Coppa Italia

  • Bologna vs Lazio – 14:00 h | FOX One, Tubi

Copa Libertadores (1ª Fase)

  • •Alianza Lima vs 2 de Mayo – 18:30 h | Disney+ Premium, Pluto TV, ESPN 2

Brasileirao

  • Mirassol vs Cruzeiro – 16:00 h | Fanatiz (Míralo en vivo), Azteca Deportes Network

  • São Paulo vs Grêmio – 18:30 h | Fanatiz (Míralo en vivo), Azteca Deportes Network

CONCACAF Champions Cup

  • América vs Deportivo Olimpia – 19:00 h | FOX One, FOX+

  • Monterrey vs Xelajú MC – 21:00 h | FOX One, FOX+

André Jardine tratará de avanzar en el torneo que le falta conseguir con América | MexSport

NBA – Temporada Regular

  • New York Knicks vs Philadelphia 76ers – 18:30 h | NBA League Pass, Disney+ Premium, ESPN

  • Memphis Grizzlies vs Denver Nuggets – 20:00 h | NBA League Pass, ESPN, Disney+ Premium

  • San Antonio Spurs vs Golden State Warriors – 21:00 h | NBA League Pass, Disney+ Premium

NBAGL

  • Mexico City Capitanes vs Stockton Kings – 21:00 h | Disney+ Premium, ESPN 3

