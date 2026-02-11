Partidos de hoy 11 de febrero de 2026
Este miércoles 11 de febrero, las dobles jornadas en el futbol europeo como Premier League, nutrirán una cartelera increíble de partidos, los cuales también estarán acompañados por torneos de copa como la Pokal en Alemania o la Copa del Rey en España.
Concachampions, Brasileirao y NBA también son parte de un día cargado de actividad deportiva.
¿Cuáles son los duelos de este miércoles?
AFC Champions League Two
FK Arkadag vs Al Nassr – 07:45 h | ESPN, Disney+ Premium
Premier League
Manchester City vs Fulham – 13:30 h | FOX One
Aston Villa vs Brighton – 13:30 h | Tubi, FOX One, FOX
Nottingham Forest vs Wolverhampton – 13:30 h | HBO Max
Crystal Palace vs Burnley – 13:30 h | HBO Max
Sunderland vs Liverpool – 14:15 h | HBO Max, TNT
Copa de Alemania (DFB Pokal – Cuartos de Final)
FC Bayern vs RB Leipzig – 13:45 h | Disney+ Premium, ESPN 2
Copa del Rey (Semifinales)
Athletic Club vs Real Sociedad – 14:00 h | SKY Sports
Coppa Italia
Bologna vs Lazio – 14:00 h | FOX One, Tubi
Copa Libertadores (1ª Fase)
•Alianza Lima vs 2 de Mayo – 18:30 h | Disney+ Premium, Pluto TV, ESPN 2
Brasileirao
Mirassol vs Cruzeiro – 16:00 h | Fanatiz (Míralo en vivo), Azteca Deportes Network
São Paulo vs Grêmio – 18:30 h | Fanatiz (Míralo en vivo), Azteca Deportes Network
CONCACAF Champions Cup
América vs Deportivo Olimpia – 19:00 h | FOX One, FOX+
Monterrey vs Xelajú MC – 21:00 h | FOX One, FOX+
NBA – Temporada Regular
New York Knicks vs Philadelphia 76ers – 18:30 h | NBA League Pass, Disney+ Premium, ESPN
Memphis Grizzlies vs Denver Nuggets – 20:00 h | NBA League Pass, ESPN, Disney+ Premium
San Antonio Spurs vs Golden State Warriors – 21:00 h | NBA League Pass, Disney+ Premium
NBAGL
Mexico City Capitanes vs Stockton Kings – 21:00 h | Disney+ Premium, ESPN 3