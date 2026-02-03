Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Bayer Leverkusen vence a St. Pauli y avanza a Semifinales de la Copa de Alemania

Bayer Leverkusen venció a St. Pauli y avanzó en la Copa de Alemania | AP
Bayer Leverkusen venció a St. Pauli y avanzó en la Copa de Alemania | AP
Rafael Trujillo 17:07 - 03 febrero 2026
Con la cómoda victoria las Aspirinas quieren encaminarse rumbo a su tercer título de Copa Alemana

Con paso fuerte rumbo a las Semifinales. Bayer Leverkusen mantiene el paso fuerte en las competiciones alemanas y está cada vez más cerca de poder levantar un nuevo título. Las Aspirinas alcanzaron las semifinales de la Copa de Alemania por tercera temporada consecutiva y sueñan con alzar el título de nueva cuenta.

Los dirigidos por Kasper Hjulmand mantienen el paso fuerte y este martes en casa despacharon al St. Pauli en los Cuartos de Final de la DFB-Pokal graciasa a un marcador de 3-0. Con esto, el equipo sumó su cuarta victoria consecutiva

Así ganó el Leverkusen

Bayer Leverkusen tardó en hacer valer su localía, sin embargo, con un gol en la parte final del primer tiempo y dos más en la segunda parte, incluyendo uno en tiempo añadido, el equipo logró instalarse dentro de los cuatro mejores equipos del torneo.

Martin Terrier fue el encargado de marcar el primer tanto del juego. El volante ofensivo lanzó un disparo desde el borde del área a los 32 minutos, para poder adelantar al equipo e ilusionar a su afición con su tercer título de Copa.

Bayer Leverkusen avanzó en la Copa Alemana | AP

Ya en la segunda parte del partido, Patrik Schick remató de volea al segundo palo para duplicar la ventaja de las Aspirinas y prácticamente sentenciar el encuentro.

Con St. Pauli volcado al frente buscando recortar distancias Jonas Hofmann marcó el tercero tras un contraataque en el tiempo de descuento.

Leverkusen superó a St. Pauli | AP

Buscan un nuevo título

Leverkusen conquistó la Copa en la temporada 2023-24 como parte de su marcha invicta en la campaña alemana, de la mano de Xabi Alonso, siendo tan sólo el segundo título del equipo en la competencia tras el conseguido en la temporada 92-93.

La temporada pasada logró regresar a las Semifinales pero terminó cayendo contra la gran sorpresa del torneo Arminia Bielefeld, equipo que el año pasado jugaba en la tercera categoría en Alemania. Ahora espera otros resultados para conocer a su siguiente rival.

Leverkusen quiere ganar su tercer título de Copa | AP

El siguiente rival de Leverkusen

La actividad de la Copa Alemana continuará este miércoles con el enfrentamiento entre el campeón defensor Stuttgart, quien visitará al Holstein Kiel de la segunda división. Los otros dos son la próxima semana: Hertha Berlín de segunda división contra Friburgo y Bayern Múnich frente a Leipzig.

