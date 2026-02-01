Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Love is in the air: Árbitro alemán pidió matrimonio a su novio durante un juego de Bundesliga

CAPTURA DE PANTALLA
Aldo Martínez 14:32 - 01 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Pascal Kaiser detiene partido para pedir matrimonio en pleno estadio y el video se vuelve viral

El futbol alemán vivió un momento que trascendió lo deportivo. Antes del duelo entre Colonia y Wolfsburgo, el silbante Pascal Kaiser protagonizó una escena que rápidamente se convirtió en tendencia global: interrumpió la antesala del encuentro para pedirle matrimonio a su pareja frente a miles de aficionados en el estadio.

La imagen no tardó en recorrer el mundo. El propio club de Colonia difundió el video en sus plataformas digitales y, en cuestión de horas, acumuló millones de reproducciones, comentarios y reacciones que celebraron el emotivo gesto. La escena se transformó en uno de los contenidos más compartidos del fin de semana.

CAPTURA DE PANTALLA

Kaiser, además de árbitro, es seguidor del Colonia, lo que hizo aún más especial el momento. Aprovechando el ambiente previo al partido, llevó a su novio hasta el terreno de juego y, ante la mirada del público y las cámaras de televisión, se arrodilló con anillo en mano para formular la gran pregunta.

La respuesta fue inmediata y positiva. Su pareja aceptó la propuesta entre aplausos, ovaciones y muestras de cariño desde las gradas del RheinEnergieSTADION, que se convirtió en el escenario de una de las postales más conmovedoras del fútbol europeo en lo que va del año.

Playera especial del FC Koln I X:@fckoeln

Un gesto que marcó el Diversity Matchday en Alemania

La petición de matrimonio no fue casualidad. El acto se produjo en el marco del Diversity Matchday de la Bundesliga, una jornada especial dedicada a promover la inclusión, la tolerancia y el respeto dentro y fuera de las canchas. El mensaje fue claro: el futbol es un espacio para todos.

La liga alemana impulsa esta iniciativa de forma anual con el objetivo de visibilizar la diversidad y reforzar valores sociales en el deporte. En ese contexto, la propuesta de Kaiser adquirió un significado aún más profundo, al convertirse en un símbolo de amor y libertad en uno de los escenarios más mediáticos del país.

RheinEnergieStadion I X:@fckoeln

El video del árbitro Pascal Kaiser se vuelve tendencia mundial

En redes sociales, las imágenes del árbitro alemán pidiendo matrimonio se viralizaron rápidamente. Usuarios de distintas partes del mundo destacaron la valentía y naturalidad del gesto, así como el respaldo del público presente en el estadio.

Más allá del resultado entre Colonia y Wolfsburgo, el partido quedó marcado por esta historia que unió deporte y emociones. Pascal Kaiser no solo dirigió un encuentro de Bundesliga, sino que escribió un capítulo inolvidable en su vida personal ante miles de testigos y millones más a través de las pantallas.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
18:35 Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
18:20 ¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
18:20 ¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
18:20 ¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
18:06 ¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
17:41 Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja
17:39 Afición del Inter de Milán lanza bomba de estruendo al arquero del Cremonese en pleno partido
17:38 Liga MX lanza emotiva despedida a Álvaro Fidalgo: “Ha sido un honor”
17:14 ¡Conmovido! Mr. Iguana habló acerca de su participación en Royal Rumble
17:11 Sheinbaum anuncia apoyo humanitario a Cuba ante tensiones diplomáticas
Tendencia
1
Contra Asesinan a tía y prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en Colima
2
Futbol ¡Sí señor! Raúl Alonso Jiménez llegó a los 200 goles en su carrera
3
Futbol Álvaro Fidalgo se despide oficialmente de América: 'Esto no es un adiós para siempre'
4
Futbol ‘Es momento de volver a disfrutar el futbol’: Maximin lanza conmovedor discurso tras su salida del América
5
Futbol ‘Podría ser una leyenda’: José Ramón Fernández se despide de Álvaro Fidalgo
6
Futbol Boleto a España hasta el 2030: Álvaro Fidalgo ya firmó contrato con Betis según reportes
Te recomendamos
Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
Contra
01/02/2026
Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
Futbol
01/02/2026
¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
Futbol
01/02/2026
¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
Futbol
01/02/2026
¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
Lucha
01/02/2026
¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja
Contra
01/02/2026
Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja