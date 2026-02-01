Ajolote mexicano por qué se celebra su Día Nacional este 1 de febrero

Cada 1 de febrero se conmemora en México el Día Nacional del Ajolote, una fecha dedicada a visibilizar la importancia ambiental, científica y cultural del ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum), uno de los anfibios más emblemáticos del país. Esta efeméride fue decretada oficialmente por el Senado de la República en 2018 con el propósito de promover su conservación y concientizar sobre los riesgos que enfrenta en su hábitat natural.

El ajolote mexicano es una especie endémica que enfrenta riesgo de extinción en su hábitat natural./ Pixabay

El ajolote es una especie de salamandra endémica de México que aún mantiene características larvarias durante toda su vida adulta en un proceso conocido como neotenia. Además de su relevancia biológica, destaca por una sorprendente capacidad de regeneración, ya que puede reconstruir extremidades completas, órganos internos y tejidos que en otros vertebrados no se regeneran con facilidad.

Este anfibio habita de forma natural en cuerpos de agua dulce de la cuenca del Valle de México, especialmente en los canales de Xochimilco, aunque históricamente su distribución abarcó también lagos como Chalco y Texcoco. Su situación actual es crítica debido a la pérdida y degradación de su hábitat, la contaminación, la introducción de especies exóticas y otros factores que han reducido drásticamente sus poblaciones silvestres.

¿Por qué es importante celebrar el Día Nacional del Ajolote?

La celebración se enfoca en generar conciencia sobre la necesidad de proteger no solo a esta especie única, sino también los ecosistemas acuáticos que le dan vida. El ajolote simboliza tanto la biodiversidad mexicana como la urgencia de preservar el equilibrio ecológico ante amenazas como la urbanización, la contaminación y la introducción de especies invasoras.

El ajolote habita principalmente en los canales de Xochimilco, uno de los últimos refugios naturales de la especie./ Pixabay

Además, esta efeméride busca resaltar la profunda conexión cultural del ajolote con las tradiciones ancestrales de México. Su nombre deriva del náhuatl y ha sido asociado con mitos prehispánicos, situándolo en relatos ligados a la identidad y cosmovisión indígena del país.

¿Qué se hace para proteger al ajolote?

En el marco del Día Nacional del Ajolote, diversas instituciones, centros de conservación y espacios educativos organizan actividades que combinan divulgación científica, educación ambiental y experiencias culturales. Entre estos se encuentran museos y refugios dedicados a la difusión de información sobre esta especie, así como talleres, conferencias y recorridos para observar ajolotes vivos y aprender más sobre su biología y conservación.

Este anfibio destaca por su capacidad de regenerar extremidades, órganos y tejidos./ Pixabay

La celebración de esta jornada ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de cuidar los entornos acuáticos y apoyar proyectos que favorezcan la recuperación de las poblaciones de ajolotes en libertad. La conservación de este anfibio no solo es crucial para el equilibrio ecológico, sino también para preservar una parte significativa del patrimonio natural y cultural de México.