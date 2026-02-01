Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Calendario lunar de febrero 2026 cuándo es luna llena y luna nueva

Las fases lunares cambian de forma progresiva conforme la Luna avanza en su órbita alrededor de la Tierra./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:05 - 01 febrero 2026
El mes incluye las cuatro fases principales del ciclo lunar: luna llena, cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente

El calendario lunar de febrero de 2026 presenta un ciclo completo de fases que resulta útil tanto para la observación astronómica como para la planeación de actividades tradicionales asociadas a la Luna. El mes inicia con un evento destacado, ya que la luna llena ocurre el 1 de febrero, lo que permite observar al satélite natural completamente iluminado desde las primeras noches del mes.

Tras la luna llena, la iluminación lunar comienza a disminuir de manera gradual hasta llegar al cuarto menguante, que se registra el 9 de febrero de 2026. En esta fase, solo la mitad de la Luna es visible desde la Tierra y suele observarse principalmente durante la madrugada.

El cuarto menguante se registrará el 9 de febrero, cuando solo la mitad de la Luna será visible desde la Tierra./ Pixabay

La siguiente etapa relevante es la luna nueva, programada para el 17 de febrero de 2026. En este momento, la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol, por lo que no es visible en el cielo nocturno. Esta fase marca el inicio de un nuevo ciclo lunar.

La luna nueva del 17 de febrero marca el inicio de un nuevo ciclo lunar y no será visible en el cielo nocturno./ Pixabay

Posteriormente, la iluminación vuelve a aumentar y da paso al cuarto creciente, que ocurre el 24 de febrero de 2026. Durante esta fase, nuevamente se observa la mitad de la superficie lunar iluminada, ahora en crecimiento hacia la siguiente luna llena.

¿Cuáles son las fases lunares más importantes de febrero de 2026?

El mes incluye las cuatro fases principales del ciclo lunar: luna llena, cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente. Estas etapas reflejan el cambio progresivo en la apariencia de la Luna conforme avanza en su órbita alrededor de la Tierra, un proceso que se repite aproximadamente cada 29 días.

¿Para qué se utiliza el calendario lunar?

Además de su valor astronómico, el calendario lunar es consultado por personas que lo usan como referencia para actividades tradicionales, agrícolas o de cuidado personal, ya que distintas creencias asocian cada fase con efectos específicos relacionados con el crecimiento, el descanso o la renovación.

El cuarto creciente ocurrirá el 24 de febrero de 2026, con un aumento gradual de la iluminación lunar./ Pixabay

El calendario lunar de febrero de 2026 permite así seguir con precisión la evolución del satélite natural durante el mes, ofreciendo una guía clara para identificar los días clave de cada fase y facilitar tanto la observación del cielo como la organización de actividades vinculadas al ciclo lunar.

El calendario lunar de febrero de 2026 inicia con luna llena el día 1, uno de los eventos astronómicos más destacados del mes./ Pixabay
