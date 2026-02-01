Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pathé Ciss ofrece disculpas luego de la falta sobre Dani Ceballos en el Real Madrid vs Rayo Vallecano

Pathé Ciss pidió perdón por esta entrada | CAPTURA
Marcos Olvera García 13:58 - 01 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mediocampista senegalés se mostró arrepentido en redes sociales tras la entrada sobre Dani Ceballos en el Vallecano vs Madrid

Este domingo, el Real Madrid recibió en el Santiago Bernabéu al Rayo Vallecano, encuentro en donde los merengues necesitaban ganar para mantenerse a un punto del FC Barcelona, que ganó su encuentro en LaLiga el pasado sábado.

Después de estar igualados en el marcador, Pathé Ciss, mediocampista senegalés del cuadro de Vallecas entró fuerte sobre Dani Ceballos, acción que el árbitro determinó como cartulina roja, dejando al Rayo Vallecano con un hombre menos.

Imágenes del Real Madrid vs Rayo Vallecano | AP

Después del partido, que terminó ganando el Real Madrid con gol de Kylian Mbappé en el agregado, Pathé Ciss aseguró que la entrada no era para haber sido expulsado, aunque, después de ver la repetición, Ciss se retractó sobre sus comentarios.

En redes sociales, el jugador senegalés aseguró que (después de ver la repetición) la entrada sobre Ceballos si es de roja, además de ofrecer una disculpa a sus compañeros y a la afición del Rayo Vallecano.

El mensaje de Pathé Ciss a Ceballos | CAPTURA

Pathé Ciss dejó a su equipo con un jugador menos durante 20 minutos, tiempo para que el Madrid pudiera retomar la ventaja y vencer en su casa ante uno de sus rivales de ciudad.

Con este resultado, el Real Madrid se acerca a un punto del FC Barcelona, mientras que el Rayo Vallecano pelea por mantener lejos de los puestos del descenso.

Real Madrid venció al Vallecano en los últimos minutos | AP

El Real Madrid volverá a la actividad hasta el 8 de febrero, cuando visiten Mestalla para enfrentar al Valencia, por su parte, el Rayo se enfrentará al Real Oviedo el sábado 7 de este mes, en duelo directo por no descender.

Últimos videos
Lo Último
18:35 Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
18:20 ¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
18:20 ¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
18:20 ¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
18:06 ¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
17:41 Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja
17:39 Afición del Inter de Milán lanza bomba de estruendo al arquero del Cremonese en pleno partido
17:38 Liga MX lanza emotiva despedida a Álvaro Fidalgo: “Ha sido un honor”
17:14 ¡Conmovido! Mr. Iguana habló acerca de su participación en Royal Rumble
17:11 Sheinbaum anuncia apoyo humanitario a Cuba ante tensiones diplomáticas
Tendencia
1
Contra Asesinan a tía y prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en Colima
2
Futbol ¡Sí señor! Raúl Alonso Jiménez llegó a los 200 goles en su carrera
3
Futbol Álvaro Fidalgo se despide oficialmente de América: 'Esto no es un adiós para siempre'
4
Futbol ‘Es momento de volver a disfrutar el futbol’: Maximin lanza conmovedor discurso tras su salida del América
5
Futbol ‘Podría ser una leyenda’: José Ramón Fernández se despide de Álvaro Fidalgo
6
Futbol Boleto a España hasta el 2030: Álvaro Fidalgo ya firmó contrato con Betis según reportes
Te recomendamos
Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
Contra
01/02/2026
Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
Futbol
01/02/2026
¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
Futbol
01/02/2026
¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
Futbol
01/02/2026
¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
Lucha
01/02/2026
¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja
Contra
01/02/2026
Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja