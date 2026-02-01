Pathé Ciss ofrece disculpas luego de la falta sobre Dani Ceballos en el Real Madrid vs Rayo Vallecano

Este domingo, el Real Madrid recibió en el Santiago Bernabéu al Rayo Vallecano, encuentro en donde los merengues necesitaban ganar para mantenerse a un punto del FC Barcelona, que ganó su encuentro en LaLiga el pasado sábado.

Después de estar igualados en el marcador, Pathé Ciss, mediocampista senegalés del cuadro de Vallecas entró fuerte sobre Dani Ceballos, acción que el árbitro determinó como cartulina roja, dejando al Rayo Vallecano con un hombre menos.

Imágenes del Real Madrid vs Rayo Vallecano | AP

Después del partido, que terminó ganando el Real Madrid con gol de Kylian Mbappé en el agregado, Pathé Ciss aseguró que la entrada no era para haber sido expulsado, aunque, después de ver la repetición, Ciss se retractó sobre sus comentarios.

En redes sociales, el jugador senegalés aseguró que (después de ver la repetición) la entrada sobre Ceballos si es de roja, además de ofrecer una disculpa a sus compañeros y a la afición del Rayo Vallecano.

El mensaje de Pathé Ciss a Ceballos | CAPTURA

Pathé Ciss dejó a su equipo con un jugador menos durante 20 minutos, tiempo para que el Madrid pudiera retomar la ventaja y vencer en su casa ante uno de sus rivales de ciudad.

Con este resultado, el Real Madrid se acerca a un punto del FC Barcelona, mientras que el Rayo Vallecano pelea por mantener lejos de los puestos del descenso.

Real Madrid venció al Vallecano en los últimos minutos | AP