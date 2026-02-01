Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Bellingham se lesiona y enciende las alarmas en el Real Madrid

Bellingham salió lesionado
Bellingham salió lesionado
Rafael Trujillo 08:33 - 01 febrero 2026
El volante inglés abandonó el partido ante Rayo Vallecano tras sólo 8 minutos

El centrocampista inglés Jude Bellingham tuvo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas apenas a los ocho minutos del partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano, tras sufrir una lesión muscular que apunta a ser grave. Brahim Díaz ingresó en su lugar.

La preocupación se apoderó del Santiago Bernabéu en los primeros compases del encuentro. Durante una carrera por la banda derecha para alcanzar un balón cerca de la línea de fondo, Bellingham sintió un pinchazo en la parte posterior de su muslo izquierdo y se dejó caer al césped de inmediato, solicitando la sustitución.

Bellingham sintió la lesión el isquiotibial

A la espera de las pruebas médicas que determinarán el alcance exacto, las primeras impresiones no son nada optimistas. La zona afectada son los isquiotibiales de la pierna izquierda y todo indica que se trata de una rotura fibrilar, lo que podría mantenerlo alejado de los terrenos de juego durante, como mínimo, un mes.

Gestos de dolor y preocupación

El futbolista abandonó el campo entre lágrimas, cubriéndose el rostro con la camiseta. Brahim Díaz entró en su lugar sin haber realizado ejercicios de calentamiento previos, convirtiéndose en el recambio inmediato y, posiblemente, en la solución para las próximas semanas.

Desde que se recuperó de su operación en el hombro izquierdo, que le hizo perderse los primeros partidos de la temporada, Bellingham se había convertido en una pieza indiscutible en el esquema del equipo, participando en todos los encuentros a excepción del duelo contra el Albacete. Ahora, su racha se ve interrumpida por este contratiempo físico que enciende la alerta roja en el club.

Bellingham no pudo terminar el partido

¿Qué sigue para el Real Madrid?

El camino para el conjunto merengue no es alentadora pues no sólo han perdido a una de sus máximas figuras para el futuro cercano, sino que también está perdiendo terreno con el Barcelona en LaLiga. El equipo de Álvaro Arbeloa continúa segundo en la clasificatoria y aunque rescató el triunfo ante el Rayo sigue a tres puntos del Barcelona

El Real Madrid ahora visitará al Valencia y recibirá a la Real Sociedad en sus siguientes encuentros antes de tener que enfrentarse al Benfica en los Playoffs de la Champions League. Bellingham podría perderse todos estos partidos.

Bellingham apunta a perderse partidos importantes
