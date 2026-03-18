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¿Por qué Argentina salió de la OMS y qué otros países lo han hecho?

Javier Milei presidente de Argentina. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:00 - 18 marzo 2026
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Argentina oficializa su salida de la OMS.

Argentina concretó su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión impulsada por el gobierno de Javier Milei que se hizo oficial tras cumplirse el plazo establecido para su retiro del organismo internacional.

Argentina hizo oficial su salida de la Organización Mundial de la Salud. / iStock

¿Por qué Argentina decidió abandonar la OMS?

El gobierno argentino argumentó "profundas diferencias" con el funcionamiento del organismo, especialmente en torno a su papel durante la pandemia de COVID-19, de acuerdo con posicionamientos oficiale.

La OMS es el principal organismo encargado de coordinar la respuesta global ante crisis de salud. / iStock

Entre los principales señalamientos, la administración de Milei sostuvo que la OMS actuó con falta de independencia frente a presiones políticas y que sus lineamientos afectaron la toma de decisiones soberanas del país en materia sanitaria.

Bajo este argumento, el Ejecutivo planteó que la salida permitirá diseñar e implementar políticas de salud sin injerencia externa.

Argentina concreta su salida tras un año de proceso

Argentina notificó formalmente su decisión en 2025 y, conforme a los procedimientos diplomáticos internacionales, el retiro se hizo efectivo el 17 de marzo de 2026, tras cumplirse el periodo de un año.

Este plazo responde a prácticas internacionales en materia de tratados, donde los países deben esperar un periodo determinado entre la notificación y la salida formal.

¿Qué implica dejar la OMS?

La OMS, fundada en 1948, es el principal organismo encargado de coordinar esfuerzos globales ante emergencias sanitarias, emitir recomendaciones y establecer lineamientos internacionales en salud pública.

La salida implica que Argentina dejará de participar en estos espacios, así como en la toma de decisiones y acceso directo a ciertos mecanismos de coordinación internacional.

Especialistas han advertido que esto podría impactar la colaboración técnica y el acceso a redes globales de información sanitaria, aunque el gobierno argentino ha defendido que mantendrá vínculos bilaterales con otros países.

La OMS fue fundada en 1948. / iStock

¿Otros países han intentado salir de la OMS?

Argentina no es el único caso que ha cuestionado su permanencia en la OMS.

Uno de los precedentes más relevantes es Estados Unidos, que también impulsó su salida del organismo en medio de críticas a su manejo durante la pandemia.

Estados Unidos también impulsó su salida del organismo. / AP
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