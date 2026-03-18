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“Lady Trump” en Jalisco: mujer choca, da positivo al alcoholímetro e insulta a policías en inglés / VIDEO

La mujer fue detenida tras chocar su vehículo y dar positivo en la prueba de alcoholímetro en Jalisco. / Redes sociales
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:56 - 18 marzo 2026
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Un incidente vial desató una escena inesperada que rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones.

Una mujer protagonizó un escándalo en calles de Jalisco luego de chocar un vehículo, dar positivo en una prueba de alcoholímetro y enfrentar a policías con insultos en inglés, en un hecho que se volvió viral en redes sociales.

El momento fue captado en video mientras la conductora insultaba a policías en inglés. / RS

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo en una zona conocida como “La Curva”, donde la conductora impactó su automóvil y fue interceptada por autoridades.

Tras el accidente, elementos de seguridad le practicaron una prueba de alcoholímetro, la cual no aprobó.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue su comportamiento: durante el procedimiento comenzó a insultar a los policías en inglés e incluso lanzó retos directos. Entre las frases captadas en video destaca: “¡dispárame, te reto!”, lo que detonó la viralización del caso.

La conductora lanzó insultos y retos a los oficiales, lo que provocó la viralización del caso. / RS

Además, en medio del altercado, la mujer mencionó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que llevó a usuarios en redes sociales a apodarla “Lady Trump”.

El video viral y la reacción en redes

Las grabaciones del momento comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionaron tanto al accidente como a la actitud de la conductora.

En los clips se observa a la mujer burlándose, insultando y retando a los oficiales.

Hasta el momento, la identidad de la mujer no ha sido confirmada oficialmente, aunque ella misma habría señalado ser originaria de Michoacán.

En redes sociales, usuarios apodaron a la mujer como “Lady Trump” tras mencionar al presidente estadounidense. / RS

Alcoholímetro en Jalisco: ¿qué sanciones aplican?

En Jalisco, el límite permitido para conducir es menor a 0.6 gramos de alcohol por litro de sangre o 0.25 miligramos por litro en aire espirado.

Cuando un conductor rebasa este nivel, las sanciones pueden incluir:

  • Retención del vehículo por 24 horas

  • Arresto administrativo

  • Multas económicas

Estas medidas forman parte de los operativos de seguridad vial para prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

El alcoholímetro es un instrumento para medir la concentración de alcohol en la sangre de una persona. / iStock
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