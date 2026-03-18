Cae en Polanco ‘El Lobo Menor’, ligado al asesinato de candidato presidencial en Ecuador

En un operativo que parece sacado de una película, autoridades mexicanas lograron la detención de Juan Carlos, alias “El Lobo Menor”, señalado como el autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023.

La captura se llevó a cabo en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, donde el presunto criminal internacional se ocultaba tras haber evadido a la justicia durante años.

De acuerdo con reportes oficiales, el sujeto era considerado objetivo prioritario en Ecuador y Colombia, además de contar con ficha roja de Interpol, lo que activó un operativo coordinado entre autoridades de varios países.

México ofreció detalles de la captura del fugitivo que se refugiaba en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la CDMX / Especial

Crimen, narcotráfico y fuga internacional

“El Lobo Menor” no solo está vinculado con el asesinato de Villavicencio, también enfrenta acusaciones por extorsión y narcotráfico, delitos que lo colocaban como una pieza clave dentro del crimen organizado en Sudamérica.

Gracias a información proporcionada por autoridades colombianas, elementos de seguridad mexicanos lograron ubicarlo y detenerlo en territorio nacional.

Posteriormente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la relevancia de la captura, señalando que se trata de uno de los criminales más buscados a nivel internacional.

El político ecuatoriano fue asesinado el 9 de agosto de 2023 en Quito, tras recibir varios disparos al salir de un mitin / Especial

“La detención con fines de extradición del máximo cabecilla del GAO los Lobos, uno de los criminales más buscados en Ecuador con vínculos con alias Iván Mordisco y los carteles mexicanos, Lobo Menor es el autor intelectual del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio”.

Identidad falsa y ruta de escape

Aunque operaba bajo el nombre de Juan Carlos, su identidad real sería Ángel Esteban, quien logró ingresar a México utilizando un pasaporte falso obtenido en Colombia.

El Lobo Menor también enfrenta acusaciones por extorsión y narcotráfico / Especial

Tras su detención, se espera que sea trasladado a Colombia, donde continuará su proceso legal por los delitos que se le imputan.

“Está operación se realizó con el apoyo de las autoridades de México en articulación con inteligencia de nuestra Policía Nacional, alias Lobo Menor luego de la operación que dio su retención en el sector de Polanco en Ciudad de México, con la rápida acción y en cuestión de horas ya está en Colombia donde se dio la captura”, expuso Colombia.

México presume golpe al crimen internacional

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó en sus redes sociales la coordinación internacional que permitió la captura.

El detenido será extraditado primero a Colombia para su reconocimiento y luego llevado ante la justicia de Ecuador / Especial