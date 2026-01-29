"Todos me dijeron que fuera al área, no sé qué decir": Así reaccionó el portero de Benfica a su gol contra Real Madrid

Anatoliy Trubin, portero ucraniano de 24 años, se convirtió en el héroe inesperado en la histórica victoria del Benfica sobre el Real Madrid, luego de anotar el gol que le concedió a su equipo la clasificación a Playoffs de la Champions League.

Luego del partido, el arquero intentó explicar lo sucedido en la cancha del Stadio Da Luz, pero se quedó sin palabras y no pudo ocultar su asombro.

El portero confesó que, antes de la jugada épica, no se había dado cuenta de que su equipo necesitaba un gol más para avanzar.

Además, reveló que, al señalarse la falta que sentenció el juego, sus compañeros y su entrenador, José Mourinho, lo incitaron a sumarse al ataque.

"Antes del córner no había entendido lo que necesitábamos. Luego vi que todo el mundo me pedía que subiera. También vi al míster (Mourinho), así que subí, fui al área y... no sé. No sé qué decir. Fue un momento de locura", dijo a la prensa.

Trubin celebra con sus compañeros tras vencer al Real Madrid | X: @SLBenfica

Triunfo que motiva

Trubin aseguró que el resultado será un envión anímico importante para los siguientes compromisos del torneo y destacó la valentía del Benfica para pelear de tú a tú contra el máximo ganador de la Champions.

"Empezamos bien. No tuvimos miedo, ninguno. El Real Madrid tiene 15 títulos de Champions, y eso dice mucho sobre el equipo que son. No teníamos otra opción más que ganar, pero somos el Benfica. Jugamos para ganar y creo que estuvimos muy bien. Ellos tienen jugadores increíbles, quizás los mejores del mundo. Pero, como equipo, lo logramos", agregó.