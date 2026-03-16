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Futbol

¿Ayuda a América? Pitan polémico penal a favor de las Águilas ante Mazatlán

Jugadores de América festejando el gol de Rapha Veiga | MexSport
Jorge Armando Hernández 21:46 - 15 marzo 2026
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Una decisión muy polémica la que se dio en el partido entre América vs Mazatlán

América derrotó a Mazatlán en el Estadio Ciudad de los Deportes, para regresar a la senda de la victoria y meterse en puestos de Liguilla, pero los reflectores del partido se posaron en un acción polémica que hay que destacar.

Raphael Veiga celebrando su gol con América ante Mazatlán | MEXSPORT
Raphael Veiga celebrando su gol con América ante Mazatlán | MEXSPORT

En una disputa de balón en el área chica, el balón le pegó en la mano a Patricio Salas cuando estaba completamente dándole la espalda a la portería y el balón le rebota en el codo a Lucas Merolla.

La árbitra central fue llamada a la revisión de la jugada en el VAR y a pesar de que el jugador de América no es consciente del rebote del balón en su mano y el posterior rebote en el codo del jugador de Mazatlán, la jueza central determinó la pena máxima en favor del América.

¿Cómo fue la polémica jugada?

El polémico penal generó muchas discusiones en redes, debido a que en primera instancia el balón rebota en la mano de Patricio Salas, pero se determinó cuando pega en el codo del jugador de Mazatlán.

Esta jugada se dio apenas al minuto 4' del partido. Afortunadamente para el arbitraje, Brian Rodríguez le pegó con parte interna a la izquierda de Ricardo Rodríguez quien simplemente tuvo que recostar a un lado para atajar el balón.

Raphael Veiga celebra gol con América | MEXSPORT

Los destacado del partido fue que los refuerzos brasileños de las Águilas fueron los encargados de comandar el triunfo. Raphael Veiga apareció de nueva cuenta y empieza a ser el jugador clave de América, mientras que Vinicius Lima se estrenó con su primer gol vistiendo la camiseta de Club América.

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