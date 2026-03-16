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Lucha

AAA en WWE: ¿cuál y cuándo es el próximo gran evento de la empresa mexicana?

Lucha Libre World Cup y La Noche de los Grandes AAA | AAA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:42 - 15 marzo 2026
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AAA tiene una agenda lista de grandes eventos para que los fanáticos esperen ansiosos

La AAA vive una nueva etapa tras su integración al ecosistema de WWE, lo que ha puesto a la lucha libre mexicana bajo los reflectores internacionales.

El primer gran evento del calendario 2026 fue Rey de Reyes, celebrado el 14 de marzo de 2026 en el Auditorio GNP Seguros de Puebla. Este show se transmite dividido en tres episodios durante marzo dentro del programa semanal de AAA.

El evento dejó momentos significativos como la defensa del Megacampeonato AAA de Dominik Mysterio ante Hijo del Vikingo, además del tradicional torneo Rey de Reyes.

Dominik Mysterio sigue siendo el campeón intercontinental | wwe.com

El próximo gran evento de AAA en 2026

Tras Rey de Reyes, el siguiente espectáculo destacado de la empresa sería la Lucha Libre World Cup, un evento internacional que reúne a luchadores de distintas promociones y países.

Lucha Libre World Cup Monterrey 2026 | AAA

La siguiente parada será el 30 de mayo de 2026 en la Arena Monterrey, en Monterrey, México, cuando se celebre La Noche de los Grandes.

Incluso se ha mencionado que el evento podría presentarse como un Premium Live Event, lo que reforzaría la nueva relación entre AAA y WWE y aumentaría su exposición a nivel global.

Con la alianza con WWE, AAA busca fortalecer su calendario con eventos emblemáticos como:

  • Rey de Reyes (marzo)

  • La Noche de los Grandes (finales de marzo)

  • Lucha Libre World Cup (mayo)

  • Triplemanía 34 (verano, su evento más importante)

Esta nueva etapa promete más presencia internacional, talentos de distintas empresas y eventos con mayor alcance, algo que podría cambiar el panorama de la lucha libre mexicana en los próximos años.

La Noche de los Grandes AAA | AAA
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