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Lucha

Randy Orton y Cody Rhodes: Dos 'nepobabys' que forjaron su propio camino en la lucha libre

Orton vs Rhodes es uno de los eventos estelares de WrestleMania | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 19:08 - 15 marzo 2026
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Los dos protagonistas del main event de la noche uno de WrestleMania 42 han podido dejar atrás el nombre de sus padres dentro de la empresa

Orton y Rhodes sin los nombres Randy y Cody probablemente serían recordados en la historia de WWE, aunque probablemente de una manera menor, ya que recientemente estos dos luchadores se han apoderado del plano estelar en la cartelera de la empresa semana con semana.

Y para muestra un botón, ya que con la victoria de 'The Viper' en Elimination Chamber 2026 y el regreso del campeonato mundial a las manos de 'The American Nightmare', una de las noches del evento más importante los tendrá a ambos como protagonistas.

Cartel oficial de Cody Rhodes y Randy Orton | WWE

El Asesino de Leyendas

Incluso sin saber el resultado de su lucha en WrestleMania 42, en donde aspira a ser campeón mundial por décimo quinta vez, Randy Orton es el tercer luchador de WWE con más campeonatos mundiales en su trayectoria, algo que ha desde el momento en el que se convirtió en el miembro del elenco más joven en conseguirlo por primera vez.

El término 'nepobaby' vendría desde el entendido de que Randy es hijo de Bob Orton Jr. quien ya había sido luchador en años anteriores; sin embargo, el nombre de su hijo ha ido ampliándose a un grado en el cual ya no es lógico mencionar lo sucedido en el pasado familiar, pues el apellido Orton apunta directamente a 'La Víbora' por ser una de las mayores figuras en la historia.

Randy Orton tratará de conseguir su campeonato 15 en su carrera | wwe.com

En el caso de vencer a Cody en Las Vegas el próximo 18 de abril, Randall Keith Orton estaría llegando a su campeonato mundial 15 en su carrera, solo uno por detrás de la marca de Ric Flair quien ya es segundo y ahora a solo dos de John Cena, quien en su año de retiro se ha quedado como el máximo ganador de todos los tiempos.

La Pesadilla Americana

Del otro lado, existe alguien que se ha mantenido en el plano estelar durante los últimos años y a raíz de su regreso a WWE. Cody Rhodes es alguien de quien poco se esperaba que fuera campeón mundial en algún momento de su vida, esto por las nulas oportunidades que tuvo en su primera etapa en la empresa.

Debutó en 2007 precisamente ante Randy Orton, pero acompañado en su esquina por su papá Dusty Rhodes, quien ya había construido un legado previo y se había consagrado también como uno de los principales formadores de talento para subir al elenco principal, pero esto no logró que Cody se mantuviera en la cima, pues incluso fue despedido de la empresa en 2013 para tener un paso por AEW, empresa que ayudó a fundar.

Cody Rhodes es tres veces campeón de WWE | wwe.com

Desde su regreso en 2022, 'The American Nightmare' tiene ahora un total de dos Royal Rumble y tres campeonatos mundiales en su palmarés, lo cual lo ha dejado en el evento central de WrestleMania en las ediciones 39, 40, 41 y próximamente la 42. A todo esto hay que sumar que incluso fue dueño de un movimiento masivo en redes sociales como lo fue #WeWantCody.

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