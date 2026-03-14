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Lucha

Matt Cardona presume brutal herida tras WWE Main Event: “Me sentí vivo”

Matt Cardona después de Main Event | X: Matt Cardona
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:44 - 13 marzo 2026
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El estadounidense encendió las redes sociales luego de compartir una impactante imagen de la herida que sufrió tras su aparición en Main Event

Matt Cardona publicó varias fotografías en las que se observa una cortada en la cabeza, incluso con las grapas que le colocaron para cerrar la lesión. Junto a las imágenes, Cardona lanzó un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Esta noche en WWE Main Event, probé mi propia sangre por primera vez en mucho tiempo… ¡Y me sentí vivo!

La publicación muestra al luchador de WWE con sangre escurriendo por el rostro, además de un acercamiento a la herida ya tratada, evidenciando la dureza del combate que sostuvo.

Matt Cardona presume su lado más extremo

El mensaje de Cardona también deja ver un tono desafiante, casi celebrando la violencia del momento vivido arriba del ring, algo que le dio mucha fama en el circuito independiente.

La frase sobre “sentirse vivo” refuerza esa imagen más intensa y agresiva que ha proyectado en distintas etapas de su carrera, especialmente fuera de WWE, donde se ganó fama por involucrarse en combates más físicos y sangrientos.

Matt Cardona previo a una lucha

La publicación causó impacto entre los fans

Las fotos no tardaron en generar reacciones entre los aficionados, tanto por lo aparatoso de la cortada como por la forma en la que Cardona presumió la lesión en redes sociales.

Con ello, el luchador volvió a colocarse en la conversación, dejando claro que sigue dispuesto a llevar su cuerpo al límite cada vez que pisa un ring.

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