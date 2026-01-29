Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Mbappé a solo cuatro goles de igualar el histórico récord goleador de Cristiano Ronaldo

Mbappé habló sobre la salida de Xabi Alonso | AP
Aldo Martínez 23:55 - 28 enero 2026
El atacante y líder del Real Madrid consiguió llegar a las 13 anotaciones en la Fase de Liga

El Real Madrid no vive su mejor momento, eso es seguro, sin embargo, hay una luz en el túnel de oscuridad que envuelve a Valdebebas, Kylian Mbappé. El delantero francés es actualmente el máximo goleador de la Champions League y no sólo eso, tras su doblete ante el Benfica, ‘Kiki’’ está a solo tres goles de igualar el récord de Cristiano Ronaldo.

Victoria del Real Madrid I AP

Un líder sin precedentes

Tras una Fase de Liga ‘agridulce’, si hay algo que puede presumir el Madrid es a su goleador, pues con 13 dianas en su bolsa, Mbappé es el actual líder de goleo en la competencia (misma situación que en LaLiga), superando a Harry Kane (8) y a Erling Haaland (7).

Mbappé no pudo hacer nada I AP

Ahora con la Fase de Liga concluida, Mbappé no solo cierra esta parte del torneo como el máximo rompe redes, sino que logró igualar el récord de Cristiano Ronaldo con más goles en la primera etapa de la Champions League, el cual consta de 13 goles.

Mbappé no solo sigue en la carrera con Cristiano Ronaldo, sino que también entró en la sala de los grandes, pues desde su debut en competencias europeas, el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, logró alcanzar la marca de 69 goles en 96 partidos, superando a leyendas del futbol como Shevchenko, con 67 goles en 142 partidos y Džeko, con 67 goles en 160 partidos.

¿Cuál es el récord de CR7?

Hablar de Cristiano Ronaldo en Champions League es hablar de un ‘antes y un después’ del futbol internacional, pues desde su llegada, si había una obsesión en la mente del Bicho, era la Champions.

Pese a iniciar su carrera en competencias europeas con el Sporting de Lisboa, Ronaldo comenzó su carrera goleador con el Manchester United, club con el que logró su primera orejona. Sin embargo, el auge de CR7 llegó vestido del elegante blanco del Real Madrid, club donde consiguió récords individuales y cuatro campeonatos de Europa.

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de la historia | AP

El récord más importante del lusitano y que ahora acecha el nuevo killer merengue es el del máximo goleador en una sola edición de Champions. Ronaldo obtuvo la histórica marca de 17 goles en la temporada 2013/2014, misma que cerró con broche de oro al conseguir el título 10 en la historia del Madrid ante el Atlético en la mítica final de Lisboa.

12 años después, una vez un jugador del Real Madrid estaría cerca de hacer historia en el torneo más importante del mundo a nivel de clubes, esta vez con el dorsal ‘10’ y con un camino que no será fácil. Por ahora, Kylian Mbappé tendrá dos juegos más en la fase de Playoffs, pero, en caso de superar esta fase, tendrá más oportunidades de igualar el récord del hombre de los más de 900 goles.

Cristiano Ronaldo volvió a hablar sobre su rivalidad con Messi | AP
