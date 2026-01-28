Champions League: Así quedó la tabla al finalizar la Fase de Liga

La Fase de Liga de la Champions League ha llegado a su fin, dejando un panorama de contrastes marcados entre la perfección de Londres y la agonía de Madrid. Tras ocho jornadas de alta intensidad, el camino a los Octavos de Final ha quedado definido para los mejores del continente.

Arsenal líder de la Champions League 2025-26 | AP

LOS MEJORES OCHO

El Arsenal de Mikel Arteta se confirmó como el rival a vencer en esta edición. Los "Gunners" finalizaron con un paso perfecto con 24 puntos resultantes de ocho victorias en ocho partidos. Su dominio fue absoluto, consolidándose como el mejor equipo de la competencia y asegurando su lugar directo en los Octavos de Final.

Muy cerca quedó el Bayern Múnich, que a pesar de su gran desempeño, terminó en la segunda posición. El equipo bávaro estuvo siempre al acecho de la cima, pero su única derrota en el torneo, precisamente ante el Arsenal, fue el factor determinante que lo dejó relegado al segundo puesto.

Raphinha también anotó en la goleada contra Copenhague | AP

Junto a ingleses y alemanes, el grupo de los ocho mejores que consiguen de manera directa el boleto a los Octavos de Final y evitan los Playoffs está integrado por Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.

REAL MADRID A LOS PLAYOFFS

La gran sorpresa de la jornada la protagonizó el Real Madrid. El conjunto merengue, históricamente dominador de la competición, quedó fuera de los puestos de clasificación directa de la manera más dramática posible. Un gol del portero del Benfica en el último minuto del encuentro sentenció el destino de los blancos, obligándolos a disputar la fase de repesca.

Los equipos que consiguieron entrar a la zona de Playoffs tras un cierre cardiaco son el Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo y Benfica.

Real Madrid a Playoffs de la Champions League | AP

SORTEO DE LOS PLAYOFFS