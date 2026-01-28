Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Champions League: Así quedó la tabla al finalizar la Fase de Liga

Trofeo de la Champions League | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:40 - 28 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Quedaron definidos los ochos equipos que avanzan de manera directa a los Octavos de Final y los invitados a los Playoffs

La Fase de Liga de la Champions League ha llegado a su fin, dejando un panorama de contrastes marcados entre la perfección de Londres y la agonía de Madrid. Tras ocho jornadas de alta intensidad, el camino a los Octavos de Final ha quedado definido para los mejores del continente.

Arsenal líder de la Champions League 2025-26 | AP

LOS MEJORES OCHO

El Arsenal de Mikel Arteta se confirmó como el rival a vencer en esta edición. Los "Gunners" finalizaron con un paso perfecto con 24 puntos resultantes de ocho victorias en ocho partidos. Su dominio fue absoluto, consolidándose como el mejor equipo de la competencia y asegurando su lugar directo en los Octavos de Final.

Muy cerca quedó el Bayern Múnich, que a pesar de su gran desempeño, terminó en la segunda posición. El equipo bávaro estuvo siempre al acecho de la cima, pero su única derrota en el torneo, precisamente ante el Arsenal, fue el factor determinante que lo dejó relegado al segundo puesto.

Raphinha también anotó en la goleada contra Copenhague | AP
Raphinha también anotó en la goleada contra Copenhague | AP

Junto a ingleses y alemanes, el grupo de los ocho mejores que consiguen de manera directa el boleto a los Octavos de Final y evitan los Playoffs está integrado por Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.

REAL MADRID A LOS PLAYOFFS

La gran sorpresa de la jornada la protagonizó el Real Madrid. El conjunto merengue, históricamente dominador de la competición, quedó fuera de los puestos de clasificación directa de la manera más dramática posible. Un gol del portero del Benfica en el último minuto del encuentro sentenció el destino de los blancos, obligándolos a disputar la fase de repesca.

Los equipos que consiguieron entrar a la zona de Playoffs tras un cierre cardiaco son el Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo y Benfica.

Real Madrid a Playoffs de la Champions League | AP

SORTEO DE LOS PLAYOFFS

Los emparejamientos de esta fase de eliminatorias se determinarán próximamente mediante un sorteo oficial el próximo 30 de enero. Mientras estos 16 clubes se preparan para luchar por su permanencia, el resto de los equipos participantes han quedado oficialmente eliminados de la competencia, cerrando así una etapa que cumplió con la promesa de mantener la tensión hasta el silbatazo final.

Últimos videos
Lo Último
14:50 ¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
14:41 ¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
14:16 El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
14:07 ¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
13:30 Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
13:28 ¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
13:11 Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
13:08 Trump elogia a Claudia Sheinbaum tras llamada: “México tiene una líder maravillosa”
12:43 Antonela Rocuzzo presume su amor por Argentina al lucir jersey
12:35 Randal Kolo Muani sufrió fuerte accidente en su Ferrari antes partido de Champions del Tottenham
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez regresa a la pista: así le fue en los test de Barcelona
2
Contra ¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
3
Contra ¿Cuándo llegará la nueva PlayStation 6? Hay cambio de fecha
4
Futbol OFICIAL: Mateusz Bogusz se va de Cruz Azul; así se dio la salida del polaco
5
Futbol Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"
6
Contra VIDEO: “¡Asesino, lárgate!”, increpan a Felipe Calderón durante foro en París
Te recomendamos
¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
Futbol
29/01/2026
¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
Contra
29/01/2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
Futbol Nacional
29/01/2026
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Contra
29/01/2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Contra
29/01/2026
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
29/01/2026
¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal