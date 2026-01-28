Partidos de hoy miércoles 28 de enero

La jornada deportiva de este miércoles 28 de enero se presenta como una de las más intensas del año. Con la definición de las semifinales en el fútbol femenino internacional, una cartelera masiva en la UEFA Champions League y duelos de alto impacto en Argentina, Brasil y las duelas de la NBA, los aficionados tendrán múltiples frentes que seguir.

UEFA Champions League: Tarde de fútbol total

La fase de liga de la Champions ofrece una cartelera masiva a las 14:00 h. Entre los duelos más destacados que se podrán seguir por HBO Max, Space y TNT se encuentran el choque entre Napoli y Chelsea, el Barcelona frente al Copenhague y el Manchester City contra Galatasaray.

La señal de FOX One concentrará una cobertura extensa con partidos de alto calibre como Benfica contra Real Madrid, Borussia Dortmund ante Inter Milan, y el enfrentamiento entre PSG y Newcastle. Otros encuentros destacados a la misma hora incluyen Bayer Leverkusen contra Villarreal, Atlético de Madrid frente a Bodø/Glimt y el cruce entre PSV Eindhoven y Bayern Munich.

El fútbol femenino abre la actividad con la definición de las finalistas del torneo continental. A primera hora, NJ/NY Gotham se mide ante Corinthians Femenil a las 06:30 h, un duelo de potencias entre la NWSL y el fútbol brasileño. Más tarde, a las 12:00 h, el Arsenal Femenil buscará su pase ante el FAR Rabat Women. Ambos encuentros estarán disponibles de forma gratuita a través de la App de DAZN y por FIFA+.

Fútbol Sudamericano: Clásicos en Argentina y Brasil

La Primera División Argentina presenta una cartelera de lujo disponible en Disney+ Premium y Fanatiz. La actividad inicia con Aldosivi ante Barracas Central a las 14:00 h, seguido por Racing frente a Rosario Central a las 16:00 h. El plato fuerte continúa con River Plate recibiendo a Gimnasia LP a las 17:00 h y concluye con el vibrante duelo entre Estudiantes LP y Boca Juniors a las 19:15 h.

En territorio brasileño, el Brasileirao ofrece dos platos fuertes a través de Azteca Deportes Network. El primero será el choque entre Atlético Mineiro y Palmeiras a las 16:00 h, mientras que a las 18:30 h se enfrentarán São Paulo y Flamengo, duelo que también contará con señal de Globo Internacional.

NBA: Estrellas en la duela

Para cerrar la noche, el baloncesto profesional de Estados Unidos ofrece dos duelos clave de temporada regular que se podrán sintonizar por ESPN, Disney+ Premium y NBA League Pass. Los Angeles Lakers visitarán a los Cleveland Cavaliers a las 18:00 h, mientras que a las 20:30 h los San Antonio Spurs se verán las caras ante los Houston Rockets.