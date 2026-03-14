VIDEO: Trabajadores remotos convierten la arena de Pacific Beach en oficina frente al mar

Lo que para muchos sigue siendo un sueño laboral, en San Diego ya empieza a parecer una realidad. Decenas de trabajadores remotos se reunieron frente al mar para trabajar desde la arena en un singular encuentro que combinó productividad, surf y convivencia.

Trabajadores remotos instalaron laptops y escritorios improvisados en la arena de Pacific Beach. / X

De la oficina tradicional a trabajar frente al mar

La iniciativa fue organizada por el creador digital Scotty Muirhead, quien lanzó una invitación en redes sociales para reunir a trabajadores remotos dispuestos a cambiar el escritorio tradicional por el sonido de las olas.

La escena parecía más un día de vacaciones que una jornada laboral. / X

La convocatoria tuvo respuesta inmediata. Decenas de personas llegaron equipadas con laptops, cargadores y sillas de playa para instalar su espacio de trabajo en la arena de Pacific Beach. Algunos incluso utilizaron tablas de surf como escritorios improvisados mientras revisaban correos electrónicos o participaban en reuniones virtuales.

Tablas de surf, sillas de playa y computadoras portátiles dieron vida a un peculiar coworking frente al mar. / X

Laptops, tablas de surf y un código de vestimenta peculiar

El ambiente fue tan peculiar como relajado. Algunos asistentes revisaban correos electrónicos o participaban en videollamadas desde la arena, mientras otros alternaban sus pendientes laborales con momentos para surfear, escuchar música en vivo o convivir con los demás participantes.

El toque más original del encuentro fue el código de vestimenta: formal en la parte superior y playero en la inferior. Camisas y blazers se combinaban con shorts, sandalias y trajes de baño, mientras los participantes alternaban entre productividad y diversión.

El código de vestimenta: “corporativo arriba, modo playa abajo” fue la sensación del encuentro. / X

Tras cerrar sus laptops, la jornada terminó como cualquier buen día frente al mar: con una convivencia entre los asistentes. El plan final fue reunirse en el bar costero Waterbar, donde el grupo celebró el final de la jornada laboral demostrando que, al menos por un día, la oficina con vista al mar dejó de ser un sueño.