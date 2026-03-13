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VIDEO: Asaltan tienda en Plaza Metrópoli Patriotismo; rompen vitrinas y huyen en motocicletas

El robo sucedió en una tienda Sanbors ubicada en Plaza Metrópoli Patriotismo/X: @lopezdoriga
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 09:45 - 13 marzo 2026
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Los presuntos ladrones se llevaron celulares de alta gama y aparatos electrónicos

En redes sociales se ha hecho viral un video que muestra un asalto a una tienda departamental ocurrido la tarde-noche del jueves en la Plaza Metrópoli Patriotismo, en la Ciudad de México.


En las imágenes se observa cómo cuatro hombres armados con mazos rompen vitrinas para llevarse aparatos electrónicos y celulares, para después escapar en motocicletas.

Uno de los asaltantes resbaló y cayó, pero rápido se incorporó para escapar/X: @lopezdoriga

Asalto en Sanborns de Plaza Metrópoli Patriotismo

De acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 6 de la tarde cuando la tranquilidad del centro comercial terminó abruptamente.


De pronto, desde la tienda Sanborns comenzaron a escucharse gritos, alarmas y golpes, luego de que tres hombres con el rostro parcialmente cubierto, bolsas al hombro y mazos en mano, ingresaran al establecimiento para cometer el robo.


Las vitrinas donde se exhibían los celulares más recientes, como el iPhone 17, así como otros aparatos electrónicos de alto valor, fueron el principal objetivo de los asaltantes.

Los presuntos ladrones huyeron a pie y luego se fueron en motocicletas/X: @lasillarota

Video viral muestra el momento del robo

En un video que rápidamente se volvió viral, grabado por uno de los clientes que se encontraba afuera del Sanborns, se puede ver a los asaltantes corriendo dentro de la tienda.


Incluso, uno de ellos resbala y cae al piso mientras intenta huir con los objetos robados.


Mientras tanto, las guardias de seguridad del lugar se limitan a impedir el ingreso de más clientes y, mediante un radio de intercomunicación, dan aviso de lo que está sucediendo.


En la grabación también se observa a curiosos que miran la escena desde el exterior, mientras que algunas clientas salen apresuradas del lugar, visiblemente asustadas.

Cámaras captan la fuga de los presuntos ladrones

En una segunda grabación, captada por cámaras de seguridad, se observa a los cuatro presuntos ladrones escapar a pie con las bolsas llenas de objetos robados.


Posteriormente cruzan una calle al exterior de la plaza y caminan en sentido contrario a los vehículos sobre la avenida Patriotismo, para finalmente huir a bordo de motocicletas.

SSC ya investiga el asalto

Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió una ficha informativa en la que confirmó que ya tiene conocimiento del robo y que se implementó un operativo de seguridad para localizar a los responsables.

En el lugar se entrevistaron (policías) con el gerente, quien indicó que tres sujetos ingresaron, rompieron los cristales de la vitrina donde se exhibían aparatos electrónicos, tomaron varios teléfonos celulares y emprendieron la huida a bordo de dos motocicletas.

Por lo anterior, los policías orientaron al gerente a presentar su denuncia formal ante las autoridades ministeriales; en tanto, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los posibles responsables”, informó la SSC.
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