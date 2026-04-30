Concacaf Champions Cup 2026: ¿Qué necesitan los equipos mexicanos para avanzar a la Final?

A 90 minutos de la Final. Toluca y Tigres disputaron ya el partido de Ida de Semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf y ahora se acercan a un nuevo campeonato del torneo internacional, pero para ello deberán dejar en el camino a dos equipos que han causado muchas complicaciones a otros clubes

La próxima semana ambos equipos mexicanos tendrán la ventaja de recibir el partido de Vuelta. Ante sus respectivos aficionados, los felinos y los Diablos Rojos buscarán llegar a la Final, la cual sería la primera entre mexicanos desde 2021.

Trofeo de la Concachampions | IMAGO7

Tigres con ventaja en la serie

Tigres sacó un resultado importante en el partido de Ida ante Nashville. Más allá de tener la ventaja en el marcador global, lo más importante fue poder marcar al menos un gol en su visita al equipo de Tennessee.

Con el triunfo de 0-1 en el partido de Ida Tigres puede salir con un juego defensivo en el Volcán la próxima semana, esto debido a que con el resultado Nashville está obligado a buscar el triunfo en Nuevo León.

Nashville vs Tigres | MEXSPORT

Con este resultado un empate o victoria en el Volcán les dará la clasificación a los universitarios. Una derrota por 1-0 mandaría el partido a tiempos extra, en caso de que el marcador global termine empatado pero con varios goles de visita de Nashville Tigres quedaría fuera. La derrota en el marcador global, evidentemente, eliminaría a Tigres.

Toluca busca la remontada

Toluca tiene el camino rumbo a la Final un poco más complicado que sus vecinos del norte. El cuadro escarlata dejó ir un empate importante debido a un gol de LAFC en tiempo añadido. Ahora los Diablos Rojos deberán buscar una nueva remontada.

Jesús Angulo marcó el gol del empate de Toluca ante LAFC | MEXSPORT

Las buenas noticias para Toluca es que, consiguieron un gol de visitante. Ante esto, el conjunto escarlata sólo debe ir a buscar la victoria de 1-0 en casa para poder avanzar al partido por el campeonato.