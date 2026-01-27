Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Champions League: Estos equipos apuntan a fracasar en la competición europea

Marcos Olvera García 16:12 - 27 enero 2026
Equipos que estaban llamados a llegar lejos en Champions League, se están quedando fuera de los playoffs o podrían llegar a esa instancia

La fase de liga de la UEFA Champions League está cerca de terminar, este miércoles se juega el último partido de dicha fase y estos equipos están llamados a ser los fracasos de la temporada en a competición europea.

Aunque hay de fracasos a fracasos, hay escuadras que prometían bastante al arranque de la campaña y que están eliminadas previo a que se juegue la última jornada de la Fase de Liga, y hay algunos que podrían ser un fracaso, aunque sigan en competencia.

Fracasos totales

Hay equipos que en sus ligas han demostrado que pueden pelear, entre ellos el Villarreal, que pelean los primeros lugares en el campeonato español y que, en Champions League, marchan en la penúltima posición de la tabla.

Otro en similitudes de circunstancias es el Eintracht Frankfurt, equipo que ha peleado en los últimos años pero que, en esta edición, solo consiguió ganar un encuentro y está eliminado de la pelea por los playoffs.

El último, pero no menos importante, es el Ajax de Amsterdam, los neerlandeses están en plena reconstrucción, están muy lejos de la pelea en la Eredivisie, pero la posición 32 en la Champions League no es el reflejo de lo que el Ajax representa como institución.

Apuntan a fracasar

Aunque todavía pelean por meterse entre los primeros ocho lugares en la Champions League, hay tres equipos que han dado resultados pauperrimos en esta fase de la Champions League, siendo el primero el Manchester City.

Los dirigidos por Pep Guardiola están en la posición 11 con 13 unidades, los ciudadanos no dependen de sí mismos para clasificar, necesitan ganar y que haya muchos equipos que no ganen en esta jornada.

Otro de los equipos que estaban destinados a estar en las primeras posiciones es el FC Barcelona, que está en la novena posición y que tiene que ganar para poder estar dentro de los ocho primeros.

Todo esto se definirá el próximo miércoles, todos los partidos se jugarán a las 14:00 hrs tiempo de la Ciudad de México. 

